Що чекає гривню на початку року і чому вона слабшає: відповідь НБУ

Рекордні курси долара і євро щодо гривні не означають, що ця тенденція продовжиться далі.

Про це в колонці для РБК-Україна написав член ради Національного банку України Василь Фурман.

"Поточне ослаблення гривні не є свідченням втрати здатності гривні до зміцнення. Це скоріше нормальна реакція ринку на сукупність факторів", - зазначив Фурман.

Він пояснив, що ослаблення гривні на початку року - це сезонна тенденція. Зокрема, у січні минулого року курс долара був на рівні 42-42,3 гривні, але вже в лютому він "відкотився" до 41,5 гривні за долар, а в серпні-вересні він утримувався на рівні 41 гривні за долар.

Член ради НБУ звернув увагу, що наприкінці року держава традиційно збільшує бюджетні витрати, і частина цих коштів спрямовується на оплату імпорту, виходячи на валютний ринок. Крім того, населення отримує річні премії та інші виплати, що також підвищує попит на іноземну валюту.

За словами Фурмана, тому кінець року і перші місяці нового року зазвичай супроводжуються зростанням попиту на валюту, і 2026 рік не став виключенням - так було і до повномасштабної війни.

Подальша зміна курсу залежатиме від співвідношення попиту та пропозиції на валютному ринку.

"Коли цей розрив зменшується - гривня має потенціал для зміцнення, коли збільшується - вона слабшає... Різких і неконтрольованих рухів курсу очікувати не варто", - підкреслив він.