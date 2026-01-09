ua en ru
Пт, 09 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Что ждет гривну в начале года и почему она слабеет: ответ НБУ

Киев, Пятница 09 января 2026 15:36
UA EN RU
Что ждет гривну в начале года и почему она слабеет: ответ НБУ Иллюстративное фото: курс доллара в Украине растет (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Рекордные курсы доллара и евро по отношению к гривне не означают, что эта тенденция продолжится дальше.

Об этом в колонке для РБК-Украина написал член совета Национального банка Украины Василий Фурман.

"Текущее ослабление гривны не является свидетельством потери способности гривны к укреплению. Это скорее нормальная реакция рынка на совокупность факторов", - отметил Фурман.

Он объяснил, что ослабление гривны в начале года - это сезонная тенденция. В частности, в январе прошлого года курс доллара был на уровне 42-42,3 гривен, но уже в феврале он "откатился" до 41,5 гривен за доллар, а в августе-сентябре он удерживался на уровне 41 гривны за доллар.

Член совета НБУ обратил внимание, что в конце года государство традиционно увеличивает бюджетные расходы, и часть этих средств направляется на оплату импорта, выходя на валютный рынок. Кроме того, население получает годовые премии и другие выплаты, что также повышает спрос на иностранную валюту.

По словам Фурмана, поэтому конец года и первые месяцы нового года обычно сопровождаются ростом спроса на валюту, и 2026 год не стал исключением - так было и до полномасштабной войны.

Дальнейшее изменение курса будет зависеть от соотношения спроса и предложения на валютном рынке.

"Когда этот разрыв уменьшается - гривна имеет потенциал для укрепления, когда увеличивается - она слабеет... Резких и неконтролируемых движений курса ожидать не стоит", - подчеркнул он.

Рекордный курс доллара и евро

Напомним, НБУ повысил официальный курс доллара на 9 января на 27 копеек - до 42,99 гривны, а евро - на 25 копеек, до 50,18 гривны.

Оба показателя стали рекордными для украинского валютного рынка. С начала января 2026 года официальный курс доллара вырос на 64 копейки, а евро - на 39 копеек.

Рост фиксируется и на наличном рынке. По состоянию на 16:00 8 января средние курсы продажи доллара и евро в обменниках и кассах банков достигли 43,32 и 50,64 гривны соответственно.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины гривні Курс доллара Курс евро
Новости
Весь Киев перешел на экстренные отключения света из-за атак и перегрузки сетей
Весь Киев перешел на экстренные отключения света из-за атак и перегрузки сетей
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка