Что ждет гривну в начале года и почему она слабеет: ответ НБУ
Рекордные курсы доллара и евро по отношению к гривне не означают, что эта тенденция продолжится дальше.
Об этом в колонке для РБК-Украина написал член совета Национального банка Украины Василий Фурман.
"Текущее ослабление гривны не является свидетельством потери способности гривны к укреплению. Это скорее нормальная реакция рынка на совокупность факторов", - отметил Фурман.
Он объяснил, что ослабление гривны в начале года - это сезонная тенденция. В частности, в январе прошлого года курс доллара был на уровне 42-42,3 гривен, но уже в феврале он "откатился" до 41,5 гривен за доллар, а в августе-сентябре он удерживался на уровне 41 гривны за доллар.
Член совета НБУ обратил внимание, что в конце года государство традиционно увеличивает бюджетные расходы, и часть этих средств направляется на оплату импорта, выходя на валютный рынок. Кроме того, население получает годовые премии и другие выплаты, что также повышает спрос на иностранную валюту.
По словам Фурмана, поэтому конец года и первые месяцы нового года обычно сопровождаются ростом спроса на валюту, и 2026 год не стал исключением - так было и до полномасштабной войны.
Дальнейшее изменение курса будет зависеть от соотношения спроса и предложения на валютном рынке.
"Когда этот разрыв уменьшается - гривна имеет потенциал для укрепления, когда увеличивается - она слабеет... Резких и неконтролируемых движений курса ожидать не стоит", - подчеркнул он.
Рекордный курс доллара и евро
Напомним, НБУ повысил официальный курс доллара на 9 января на 27 копеек - до 42,99 гривны, а евро - на 25 копеек, до 50,18 гривны.
Оба показателя стали рекордными для украинского валютного рынка. С начала января 2026 года официальный курс доллара вырос на 64 копейки, а евро - на 39 копеек.
Рост фиксируется и на наличном рынке. По состоянию на 16:00 8 января средние курсы продажи доллара и евро в обменниках и кассах банков достигли 43,32 и 50,64 гривны соответственно.