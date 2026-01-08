Новий максимум. НБУ рекордно підвищив курс долара і євро
Національний банк підвищив офіційний курс долара на 9 січня на 27 копійок - до 42,99 гривень, а курс євро на 25 копійок - до 50,18 гривень, ці значення є рекордними для українського валютного ринку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс долара на 9 січня встановлено на рівні 42,9904 гривень, а євро - 50,1762 гривень.
bank.gov.ua
Офіційний курс долара з 1 січня 2026 року виріс на 64 копійки, а курс євро - на 39 копійок.
bank.gov.ua
Готівковий ринок
Середні курси продажу долара і євро в обмінниках і касах банках також зростають протягом 8 січня, до 16:00 вони піднялися до 43,32 і 50,64 гривень. Ці значення на 25 копійок перевищують вартість валюти на готівковому ринку 7 січня.
Середні курси купівлі долара і євро становлять 42,66 гривні (+0,21 гривня) і 49,88 гривні (0,19 гривні).
Міжбанківський ринок
На міжбанку внаслідок торгів 7 січня курс долара перебував на рівні 42,91 - 42,94 гривні за долар (купівля-продаж), що на 34 копійок вище за закриття торгової сесії 6 січня.
udinform.com
Курс євро на міжбанку становив 50,20-50,22 гривень (курс купівлі був вищим на 34 копійок порівняно зі значеннями попереднього дня). Результати торгів 8 січня будуть опубліковані ввечері - після завершення торгової сесії.
Нагадаємо, Нацбанк на 8 січня підвищив курс долара і євро до рекордно високих значень - 42,72 і 49,92 гривень відповідно (+15 і 12 копійок до попереднього дня).
Курс долара з початку січня зростає через підвищений попит на нього, попит перевищує пропозицію на 10%, повідомляє директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лісовий. Вартість євро зростає слідом за курсом долара, але до кінця січня можливе зниження попиту на валюту США, що зможе стабілізувати ситуацію на валютному ринку.
На кінець 2026 року інвестгрупа ICU прогнозує, що офіційний курс долара може сягнути 44,3 гривні, KSE Institute (Київська школа економіки) - 44,5 гривні, а інвесткомпанія Concorde Capital - 44,8 гривень. Таким чином, експерти цих організацій прогнозують помірну девальвацію гривні щодо долара (на 5-6%). Курс євро залежатиме від вартості долара до євро на міжнародному ринку.