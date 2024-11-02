Що буде зі шляхом Молдови в ЄС у разі програшу Санду: думка експерта
Кандидат на пост глави Молдови Александр Стояногло є громадянином Європейського Союзу. До того ж він підтримує ідею членства Молдови в ЄС.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповіла президент Асоціації "Експерти за безпеку та міжнародні відносини" Анжела Грамада.
"Зі Стояногло дуже складне питання. Він громадянин Європейського Союзу, громадянин Румунії. І він отримав це громадянство вже багато років тому. Він не брав участі в референдумі, він сказав, що не взяв бюлетень, він не має нічого проти європейської інтеграції Молдови", - пояснила Грамада.
Однак експерт зауважила, що, на його думку, Молдова має отримати членство в ЄС не зараз.
"За Стояногло стоїть партія соціалістів і пан Додон, колишній президент. За Стояногло агітувала вся корупційна схема, яку організував Ілан Шор, олігарх-утікач, який втік 2019 року. Стояногло мені здається, це моя особиста думка, не зовсім хотів стати політиком чи кандидатом у президенти. Але його змусили приймати цей статус", - зауважила вона.
Водночас Грамада наголосила, що, на її думку, навіть якщо Стояногло програє перегони й Молдова матиме той позитивний результат, який хоче мати, він буде включений в стратегію електоральну майбутніх парламентських виборів.
Вибори в Молдові
Нагадаємо, що в неділю, 20 жовтня, у Молдові відбувся перший тур президентських виборів та референдум щодо перспектив вступу країни до Європейського Союзу.
За підрахунками першого туру виборів, перемогу здобула чинний президент країни Майя Санду.
Детальніше про результати виборів та референдуму в Молдові - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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