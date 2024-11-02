Що буде зі шляхом Молдови в ЄС у разі програшу Санду: думка експерта

Кандидат на пост глави Молдови Александр Стояногло є громадянином Європейського Союзу. До того ж він підтримує ідею членства Молдови в ЄС.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповіла президент Асоціації "Експерти за безпеку та міжнародні відносини" Анжела Грамада.

"Зі Стояногло дуже складне питання. Він громадянин Європейського Союзу, громадянин Румунії. І він отримав це громадянство вже багато років тому. Він не брав участі в референдумі, він сказав, що не взяв бюлетень, він не має нічого проти європейської інтеграції Молдови", - пояснила Грамада.

Однак експерт зауважила, що, на його думку, Молдова має отримати членство в ЄС не зараз.

"За Стояногло стоїть партія соціалістів і пан Додон, колишній президент. За Стояногло агітувала вся корупційна схема, яку організував Ілан Шор, олігарх-утікач, який втік 2019 року. Стояногло мені здається, це моя особиста думка, не зовсім хотів стати політиком чи кандидатом у президенти. Але його змусили приймати цей статус", - зауважила вона.

Водночас Грамада наголосила, що, на її думку, навіть якщо Стояногло програє перегони й Молдова матиме той позитивний результат, який хоче мати, він буде включений в стратегію електоральну майбутніх парламентських виборів.