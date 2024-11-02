Что будет с путем Молдовы в ЕС в случае проигрыша Санду: мнение эксперта

Кандидат на пост главы Молдовы Александр Стояногло является гражданином Европейского союза. К тому же, он поддерживает идею членства Молдовы в ЕС.

Об этом в комментарии YouTube-канала РБК-Украина рассказала президент Ассоциации "Эксперты за безопасность и международные отношения" Анжела Грамада.

"Со Стояногло очень сложный вопрос. Он гражданин Европейского Союза, гражданин Румынии, и он получил это гражданство уже много лет назад. Он не участвовал в референдуме, он сказал, что не взял бюллетень, он не имеет ничего против европейской интеграции Молдовы", - пояснила Грамада.

Однако эксперт отметила, что, по его мнению, Молдова должна получить членство в ЕС не сейчас.

"За Стояногло стоит партия социалистов и господин Додон, бывший президент. За Стояногло агитировала вся коррупционная схема, которую организовал Илан Шор, беглый олигарх, который сбежал в 2019 году. Стояногло мне кажется, это мое личное мнение, не совсем хотел стать политиком или кандидатом в президенты. Но его заставили принимать этот статус", - отметила она.

В то же время Грамада отметила, что, по ее мнению, даже если Стояногло проиграет гонку и Молдова будет иметь тот положительный результат, который хочет иметь, он будет включен в стратегию электоральную будущих парламентских выборов.