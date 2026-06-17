Що буде з українцями в ЄС після березня 2027: у Єврокомісії дали відповідь

На початку березня 2022 року для підтримки українців ЄС активував директиву про тимчасовий захист. Спочатку вона мала діяти лише рік, але згодом строки продовжили. Востаннє - до березня 2027 року.

Після завершення цього терміну планують зміни. Як передає Politico, це питання стало предметом обговорення на нещодавній зустрічі міністрів внутрішніх справ ЄС у Люксембурзі.

"Тепер Комісія підготує пропозицію щодо захисту біженців з України з березня 2027 року (коли закінчиться термін дії чинного режиму). Тоді Рада ЄС прийме рішення на основі цієї пропозиції", - підтвердила на запит РБК-Україна речниця Єврокомісії Елетра ді Масса.

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У Єврокомісії наголосили, що допомога Україні є непохитною, і "будь-яка нова пропозиція буде на підтримку України та українців".