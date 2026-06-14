В одній з країн ЄС закликали позбавити українців тимчасового захисту

У Чехії хочуть скасувати статус тимчасового захисту для українських біженців. Подальше перебування українців в країні опинилося під питанням через нібито незадоволення місцевих громадян та політичні суперечки щодо їхньої ролі в економіці.

Про це заявив голова чеської партії СДПН та Палати депутатів Чехії Томіо Окамура, повідомляє РБК-Україна з посиланням на чеське видання České noviny .

Суть суперечки та звинувачення в ефірі

Ініціатива лідера СДПН пролунала під час дискусійної програми в ефірі Prima TV. Політик висловив радикальну позицію щодо подальшої долі українців в країні.

"Якби це залежало від мене, я б негайно припинив тимчасовий захист", - заявив Окамура.

Він додав, що українців у Чехії перебуває забагато, і через це нібито скаржаться місцеві громадяни.

Натомість представники інших чеських партій нагадують, що українські громадяни наразі критично необхідні для функціонування будівельної галузі, системи охорони здоров'я та соціальних послуг країни.

Реальна ситуація з біженцями в Чехії

У відповідь на звинувачення Окамури щодо зловживання соціальними виплатами, голова ГДПН Мартін Купка навів офіційні дані профільних міністерств. Згідно з ними, випадки порушень є поодинокими.

Наразі у Чехії перебуває близько 400 тисяч українських біженців. З них понад 175 тисяч офіційно працевлаштовані та сплачують податки, а значну частину від решти кількості складають діти. Ба більше, наявність такої кількості українців забезпечує Чехії звільнення від міграційного пакту ЄС щодо обов'язкового переселення інших мігрантів.