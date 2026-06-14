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В одній з країн ЄС закликали позбавити українців тимчасового захисту

18:45 14.06.2026 Нд
2 хв
Хто вимагає негайних змін та яка реальна ситуація?
aimg Сергій Козачук
В одній з країн ЄС закликали позбавити українців тимчасового захисту Фото: голова Палати депутатів Чехії Томіо Окамура (Getty Images)
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У Чехії хочуть скасувати статус тимчасового захисту для українських біженців. Подальше перебування українців в країні опинилося під питанням через нібито незадоволення місцевих громадян та політичні суперечки щодо їхньої ролі в економіці.

Про це заявив голова чеської партії СДПН та Палати депутатів Чехії Томіо Окамура, повідомляє РБК-Україна з посиланням на чеське видання České noviny.

Суть суперечки та звинувачення в ефірі

Ініціатива лідера СДПН пролунала під час дискусійної програми в ефірі Prima TV. Політик висловив радикальну позицію щодо подальшої долі українців в країні.

"Якби це залежало від мене, я б негайно припинив тимчасовий захист", - заявив Окамура.

Він додав, що українців у Чехії перебуває забагато, і через це нібито скаржаться місцеві громадяни.

Натомість представники інших чеських партій нагадують, що українські громадяни наразі критично необхідні для функціонування будівельної галузі, системи охорони здоров'я та соціальних послуг країни.

Читайте також: Топ країн ЄС, де українці найчастіше планують повернення додому

Реальна ситуація з біженцями в Чехії

У відповідь на звинувачення Окамури щодо зловживання соціальними виплатами, голова ГДПН Мартін Купка навів офіційні дані профільних міністерств. Згідно з ними, випадки порушень є поодинокими.

Наразі у Чехії перебуває близько 400 тисяч українських біженців. З них понад 175 тисяч офіційно працевлаштовані та сплачують податки, а значну частину від решти кількості складають діти. Ба більше, наявність такої кількості українців забезпечує Чехії звільнення від міграційного пакту ЄС щодо обов'язкового переселення інших мігрантів.

Що чекає на біженців у ЄС

Нагадаємо, Європейський Союз планує подовжити тимчасовий захист для біженців після березня 2027 року, проте на майбутніх прибульців можуть чекати зміни.

Зокрема, у Раді ЄС тривають дискусії щодо можливого запровадження обмежень для чоловіків мобілізаційного віку, які приїжджатимуть до Європи вперше. Водночас у Єврокомісії заспокоїли, що нові правила не зачеплять тих, хто вже має статус захисту.

Разом з тим, тривала еміграція та адаптація змушують багатьох українців замислюватися про репатріацію. У деяких державах відсоток тих, хто хоче їхати додому, залишається досить високим. Раніше РБК-Україна вже публікувало топ країн ЄС, де українці найчастіше планують повернення додому.

Основними чинниками для повернення стають сувора бюрократія, складна податкова система та невідповідність європейського побуту початковим очікуванням. Чимало емігрантів стикаються з фінансовим виснаженням та серйозною кризою.

Одним із найбільших шоків, зокрема, стає тотальний консерватизм у Німеччині, де після звичної для українців цифровізації людям доводиться мати справу з паперовим пеклом та "цифровою кам'яною добою".

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