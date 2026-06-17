Что будет с украинцами в ЕС после марта 2027 года: в Еврокомиссии дали ответ

Европейская комиссия готовит предложение о защите украинских беженцев в ЕС с марта 2027 года.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Без защиты и выплат? Что Европа готовит для украинских беженцев и когда произойдут изменения".
В начале марта 2022 года в целях поддержки украинцев ЕС ввел в действие директиву о временной защите. Изначально она должна была действовать всего год, но впоследствии срок её действия продлили. В последний раз - до марта 2027 года.
По истечении этого срока планируются изменения. Как сообщает Politico, этот вопрос стал предметом обсуждения на недавней встрече министров внутренних дел ЕС в Люксембурге.
"Теперь Комиссия подготовит предложение о защите беженцев из Украины с марта 2027 года (когда истечет срок действия действующего режима). Затем Совет ЕС примет решение на основе этого предложения", - подтвердила по запросу РБК-Украина пресс-секретарь Еврокомиссии Элетра ди Масса.
В Еврокомиссии подчеркнули, что поддержка Украины остается непоколебимой, и "любое новое предложение будет направлено на поддержку Украины и украинцев".
Напомним, Европейский Союз планирует продлить временную защиту для беженцев после марта 2027 года, однако украинцев могут ожидать изменения.
В частности, в Совете ЕС продолжаются дискуссии о возможном введении ограничений для мужчин призывного возраста, которые будут приезжать в Европу впервые. В то же время в Еврокомиссии заверили, что новые правила не затронут тех, кто уже имеет статус защиты.
Между тем в Чехии хотят отменить статус временной защиты для украинских беженцев. Дальнейшее пребывание украинцев в стране оказалось под вопросом из-за якобы недовольства местных жителей и политических споров относительно их роли в экономике.
В то же время длительная эмиграция и адаптация заставляют многих украинцев задумываться о репатриации. В некоторых странах доля тех, кто хочет вернуться домой, остается достаточно высокой. Ранее РБК-Украина уже публиковало рейтинг стран ЕС, из которых украинцы чаще всего планируют возвращение на родину.
Основными факторами для возвращения становятся жесткая бюрократия, сложная налоговая система и несоответствие европейского уклада жизни первоначальным ожиданиям. Многие эмигранты сталкиваются с финансовым истощением и серьезным кризисом.
Одним из самых больших шоков, в частности, становится тотальный консерватизм в Германии, где после привычной для украинцев цифровизации людям приходится иметь дело с бумажным адом и "цифровым каменным веком".