Що буде з цінами на АЗС в Україні через операцію в Ірані: пояснення експерта

Що відбувається з цінами на нафту

За даними Bloomberg, після початку військової операції та заяв Тегерану про готовність до відповіді нафтові ф'ючерси в Лондоні досягли семимісячного максимуму - 73 доларів за барель.

Загалом від початку року ціна зросла на 19% через санкції, перебої з видобутком, накопичення запасів Китаєм та побоювання нових атак.

На тлі загострення ситуації країни ОПЕК+ під час недільної зустрічі можуть переглянути свої плани. Замість очікуваного помірного збільшення видобутку після тримісячної паузи, експортери розглядатимуть можливість більш суттєвого нарощування постачань для стабілізації ринку.

Чи вплине конфлікт на вартість пального в Україні

Оскільки Україна залежить від імпорту нафтопродуктів, будь-які цінові зміни в Європі відчують і вітчизняні споживачі. За словами Олександра Сіренка, якщо нафта продовжить дорожчати, ціни на українських АЗС також підуть вгору.

Водночас у разі зниження світових котирувань вартість пального мала б впасти. Проте на практиці українські мережі неохоче йдуть на такий крок, виправдовуючись реалізацією старих запасів, зауважив експерт в коментарі РБК-Україна.

Чому українцям зарано панікувати

Робити точні прогнози щодо вартості бензину та дизелю поки неможливо, адже ринок може швидко заспокоїтися. Як приклад експерт наводить події довкола операції США у Венесуелі - країні з найбільшими світовими запасами нафти.

Тоді аналітики прогнозували обвал або різкі стрибки цін, проте після вихідних ринок відкрився з тими самими показниками, жодним чином не відреагувавши на конфлікт.

"Подивимось, у понеділок буде видно, що з котируваннями відбувається по остаточних звітах. І по цих цифрах ми будемо закуповувати наступні партії", - резюмував фахівець.