Что будет с ценами на АЗС в Украине из-за операции в Иране: объяснение эксперта

Что происходит с ценами на нефть

По данным Bloomberg, после начала военной операции и заявлений Тегерана о готовности к ответу нефтяные фьючерсы в Лондоне достигли семимесячного максимума - 73 долларов за баррель.

Всего с начала года цена выросла на 19% из-за санкций, перебоев с добычей, накопления запасов Китаем и опасения новых атак.

На фоне обострения ситуации страны ОПЕК+ во время воскресной встречи могут пересмотреть свои планы. Вместо ожидаемого умеренного увеличения добычи после трехмесячной паузы, экспортеры будут рассматривать возможность более существенного наращивания поставок для стабилизации рынка.

Повлияет ли конфликт на стоимость топлива в Украине

Поскольку Украина зависит от импорта нефтепродуктов, любые ценовые изменения в Европе почувствуют и отечественные потребители. По словам Александра Сиренко, если нефть продолжит дорожать, цены на украинских АЗС также пойдут вверх.

В то же время в случае снижения мировых котировок стоимость топлива должна была бы упасть. Однако на практике украинские сети неохотно идут на такой шаг, оправдываясь реализацией старых запасов, отметил эксперт в комментарии РБК-Украина.

Почему украинцам рано паниковать

Делать точные прогнозы касательно стоимости бензина и дизеля пока невозможно, ведь рынок может быстро успокоиться. В качестве примера эксперт приводит события вокруг операции США в Венесуэле - стране с крупнейшими мировыми запасами нефти.

Тогда аналитики прогнозировали обвал или резкие скачки цен, однако после выходных рынок открылся с теми же показателями, никак не отреагировав на конфликт.

"Посмотрим, в понедельник будет видно, что с котировками происходит по окончательным отчетам. И по этим цифрам мы будем закупать следующие партии", - резюмировал специалист.