Що буде після підписання угоди України з США: Шмигаль назвав наступні кроки

Угода про корисні копалини зі Сполученими Штатами Америки (США) визначає рамкові умови для підписання майбутньої угоди щодо створення інвестиційного фонду для розвитку та відбудови України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час години запитань до уряду.
За словами Шмигаля, після підписання угоди:
Наступні ж кроки прописані законом України про міжнародні договори.
Як пояснив прем'єр-міністр, договір матиме характер міжнародної угоди. Він затверджуватиметься урядом й ратифікуватиметься Верховною Радою. В ньому ж будуть описані усі деталі про те, як він працюватиме.
Інвестиційний фонд, як зауважив Шмигаль, управлятиметься урядами України та США. Київ, своєю чергою, робитиме у фонд внески від надходжень частини ренти, ліцензій, платежів за корисні копалини. Водночас корисні копалини й власність України не передаватиметься Штатам й не є внесками в фонд.
Доходи, які будуть зароблені від надр, частково йтимуть в наповнення фонду.
26 лютого Кабінет міністрів затвердив текст рамкової угоди з США "Про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови України". Угода містить шість ключових моментів:
Сьогодні ж, 28 лютого, президент Володимир Зеленський зустрінеться з головою Білого дому Дональдом Трампом. В ході переговорів, зокрема, планується підписання угоди.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.