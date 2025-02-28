Что будет после подписания соглашения Украины с США: Шмыгаль назвал следующие шаги

Соглашение о полезных ископаемых с Соединенными Штатами Америки (США) определяет рамочные условия для подписания будущего соглашения о создании инвестиционного фонда для развития и восстановления Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля во время часа вопросов к правительству.
По словам Шмыгаля, после подписания соглашения:
Следующие же шаги прописаны законом Украины о международных договорах.
Как пояснил премьер-министр, договор будет иметь характер международного соглашения. Он будет утверждаться правительством и ратифицироваться Верховной Радой. В нем же будут описаны все детали о том, как он будет работать.
Инвестиционный фонд, как отметил Шмыгаль, будет управляться правительствами Украины и США. Киев, в свою очередь, будет делать в фонд взносы от поступлений части ренты, лицензий, платежей за полезные ископаемые. В то же время полезные ископаемые и собственность Украины не будет передаваться Штатам и не является взносами в фонд.
Доходы, которые будут заработаны от недр, частично будут идти в наполнение фонда.
26 февраля Кабинет министров утвердил текст рамочного соглашения с США "Об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины". Соглашение содержит шесть ключевых моментов:
Сегодня же, 28 февраля, президент Владимир Зеленский встретится с главой Белого дома Дональдом Трампом. В ходе переговоров, в частности, планируется подписание соглашения.
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