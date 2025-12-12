Що буде з паспортом, якщо не вклеїти фото у 25 чи 45 років: роз'яснення ДМС

Що буде, якщо не вклеїти фото вчасно

Якщо українець не вклеїв фото у паспорт протягом місяця після досягнення 25 або 45 років, документ формально вважається недійсним. Однак під час воєнного стану діє спеціальна норма: невклеєні фото не роблять паспорт недійсним, і ним можна користуватися як документом, що посвідчує особу та громадянство.

Після завершення воєнного стану паспорт необхідно буде:

або обміняти на ID-картку,

або вклеїти фото за досягненим віком протягом 30 днів.

У разі пропуску строків без рішення суду паспорт доведеться обмінювати на ID-картку обов’язково.

Яка відповідальність

Згідно зі ст. 197 КУпАП:

проживання з недійсним паспортом - попередження;

повторне порушення протягом року - штраф від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів.

Які документи потрібні та скільки триває вклеювання фото

Для вклеювання фотографії у паспорт-книжечку зразка 1994 року потрібно подати до ДМС:

заяву;

паспорт зразка 1994 року;

дві фотокартки 3,5×4,5 см, що відповідають віку заявника;

якщо паспорт був виданий підрозділом ДМС, який припинив роботу, необхідно додатково надати всі наявні документи з фотозображенням;

у випадках, коли людина пропустила встановлений строк та не бажає обмінювати документ на ID-картку, потрібно рішення суду.

Розгляд заяви зазвичай триває до п’яти днів. У разі додаткової перевірки цей строк можуть продовжити, але не більше ніж на 30 днів. Якщо ж паспорт оформлений підрозділом, картотеки якого не збереглися, а в реєстрах є дані для ідентифікації особи, фото можуть вклеїти в день звернення.