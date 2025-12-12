RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Что будет с паспортом, если не вклеить фото в 25 или 45 лет: разъяснение ГМС

Фото: Паспорт гражданина Украины (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Паспорт-книжечка образца 1994 года без вклеенной фотографии по достижении 25 или 45 лет остается действительным на время военного положения, однако документ нужно будет обновить в течение 30 дней после его завершения.

Что будет, если не вклеить фото вовремя

Если украинец не вклеил фото в паспорт в течение месяца после достижения 25 или 45 лет, документ формально считается недействительным. Однако во время военного положения действует специальная норма: невклеенные фото не делают паспорт недействительным, и им можно пользоваться как документом, удостоверяющим личность и гражданство.

После завершения военного положения паспорт необходимо будет:

  • либо обменять на ID-карту,
  • либо вклеить фото по достигнутому возрасту в течение 30 дней.

В случае пропуска сроков без решения суда паспорт придется обменивать на ID-карту обязательно.

Какая ответственность

Согласно ст. 197 КУоАП:

  • проживание с недействительным паспортом - предупреждение;
  • повторное нарушение в течение года - штраф от 1 до 3 необлагаемых минимумов.

Какие документы нужны и сколько длится вклеивание фото

Для вклеивания фотографии в паспорт-книжечку образца 1994 года нужно подать в ГМС:

  • заявление;
  • паспорт образца 1994 года;
  • две фотографии 3,5×4,5 см, соответствующие возрасту заявителя;
  • если паспорт был выдан подразделением ГМС, которое прекратило работу, необходимо дополнительно предоставить все имеющиеся документы с фотоизображением;
  • в случаях, когда человек пропустил установленный срок и не желает обменивать документ на ID-карту, нужно решение суда.

Рассмотрение заявления обычно длится до пяти дней. В случае дополнительной проверки этот срок могут продлить, но не более чем на 30 дней. Если же паспорт оформлен подразделением, картотеки которого не сохранились, а в реестрах есть данные для идентификации личности, фото могут вклеить в день обращения.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине паспорта-книжечки образца 1994 года остаются действительными без ограничения срока действия, и обменивать их на ID-карту необязательно. ГМС уточняет, что замена нужна только в определенных законом случаях - в частности при потере документа, изменении данных, порче или если владелец не вклеил фото в 25 или 45 лет. Выдача паспортов старого образца возможна только по решению суда.

Также мы рассказывали, что Верховная Рада приняла постановление, которое изымает русский язык из паспортов-книжечек и загранпаспортов: отныне все записи в них будут только на украинском. Документы старого образца с русскими дубляжами остаются в силе, но новые книжечки (которые выдают только по решению суда) будут оформляться исключительно на украинском языке.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГМСПаспорт України