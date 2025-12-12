Что будет с паспортом, если не вклеить фото в 25 или 45 лет: разъяснение ГМС

Паспорт-книжечка образца 1994 года без вклеенной фотографии по достижении 25 или 45 лет остается действительным на время военного положения, однако документ нужно будет обновить в течение 30 дней после его завершения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную миграционную службу
Если украинец не вклеил фото в паспорт в течение месяца после достижения 25 или 45 лет, документ формально считается недействительным. Однако во время военного положения действует специальная норма: невклеенные фото не делают паспорт недействительным, и им можно пользоваться как документом, удостоверяющим личность и гражданство.
После завершения военного положения паспорт необходимо будет:
В случае пропуска сроков без решения суда паспорт придется обменивать на ID-карту обязательно.
Согласно ст. 197 КУоАП:
Для вклеивания фотографии в паспорт-книжечку образца 1994 года нужно подать в ГМС:
Рассмотрение заявления обычно длится до пяти дней. В случае дополнительной проверки этот срок могут продлить, но не более чем на 30 дней. Если же паспорт оформлен подразделением, картотеки которого не сохранились, а в реестрах есть данные для идентификации личности, фото могут вклеить в день обращения.
Ранее РБК-Украина писало, что в Украине паспорта-книжечки образца 1994 года остаются действительными без ограничения срока действия, и обменивать их на ID-карту необязательно. ГМС уточняет, что замена нужна только в определенных законом случаях - в частности при потере документа, изменении данных, порче или если владелец не вклеил фото в 25 или 45 лет. Выдача паспортов старого образца возможна только по решению суда.
Также мы рассказывали, что Верховная Рада приняла постановление, которое изымает русский язык из паспортов-книжечек и загранпаспортов: отныне все записи в них будут только на украинском. Документы старого образца с русскими дубляжами остаются в силе, но новые книжечки (которые выдают только по решению суда) будут оформляться исключительно на украинском языке.