Что будет с паспортом, если не вклеить фото в 25 или 45 лет: разъяснение ГМС

Что будет, если не вклеить фото вовремя

Если украинец не вклеил фото в паспорт в течение месяца после достижения 25 или 45 лет, документ формально считается недействительным. Однако во время военного положения действует специальная норма: невклеенные фото не делают паспорт недействительным, и им можно пользоваться как документом, удостоверяющим личность и гражданство.

После завершения военного положения паспорт необходимо будет:

либо обменять на ID-карту,

либо вклеить фото по достигнутому возрасту в течение 30 дней.

В случае пропуска сроков без решения суда паспорт придется обменивать на ID-карту обязательно.

Какая ответственность

Согласно ст. 197 КУоАП:

проживание с недействительным паспортом - предупреждение;

повторное нарушение в течение года - штраф от 1 до 3 необлагаемых минимумов.

Какие документы нужны и сколько длится вклеивание фото

Для вклеивания фотографии в паспорт-книжечку образца 1994 года нужно подать в ГМС:

заявление;

паспорт образца 1994 года;

две фотографии 3,5×4,5 см, соответствующие возрасту заявителя;

если паспорт был выдан подразделением ГМС, которое прекратило работу, необходимо дополнительно предоставить все имеющиеся документы с фотоизображением;

в случаях, когда человек пропустил установленный срок и не желает обменивать документ на ID-карту, нужно решение суда.

Рассмотрение заявления обычно длится до пяти дней. В случае дополнительной проверки этот срок могут продлить, но не более чем на 30 дней. Если же паспорт оформлен подразделением, картотеки которого не сохранились, а в реестрах есть данные для идентификации личности, фото могут вклеить в день обращения.