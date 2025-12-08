Коли перестануть діяти паспорти старого зразка: офіційне роз’яснення ДМС

Паспорт громадянина України у формі книжечки зразка 1994 року й надалі є дійсним документом, і законодавство не встановлює кінцевої дати його чинності.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на заяву Державної міграційної служби .

У ДМС наголосили: якщо паспорт-книжечка не пошкоджений та містить актуальну інформацію, обмінювати його на ID-картку власник може за власним бажанням. Обов’язкової заміни таких документів немає.

У яких випадках оформлюють ID-картку

Згідно з чинним законодавством, паспорт у формі картки видають у випадках:

оформлення документа вперше після досягнення 14 років;

втрати або викрадення паспорта;

закінчення строку дії ID-картки;

зміни персональних даних;

виявлення помилки в документі;

непридатності паспорта до використання;

коли власник паспортної книжечки не вклеїв фото після 25 чи 45 років у визначений законом місячний термін (з урахуванням особливостей дії воєнного стану).

Також паспорт-книжечку обмінюють на ID-картку у всіх випадках, коли потрібна її заміна - зокрема при псуванні документа чи отриманні РНОКПП.

Чи можуть і далі видавати паспорти-книжечки

Видача паспортів старого зразка все ще можлива, але лише у виняткових випадках - за рішенням суду, яке зобов’язує ДМС оформити документ зразка 1994 року.

У Міграційній службі підкреслили, що паспорти-книжечки не втрачають чинності автоматично, а їх заміна на ID-картку залишається добровільною, окрім передбачених законом підстав.