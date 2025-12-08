Коли перестануть діяти паспорти старого зразка: офіційне роз’яснення ДМС
Паспорт громадянина України у формі книжечки зразка 1994 року й надалі є дійсним документом, і законодавство не встановлює кінцевої дати його чинності.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на заяву Державної міграційної служби.
У ДМС наголосили: якщо паспорт-книжечка не пошкоджений та містить актуальну інформацію, обмінювати його на ID-картку власник може за власним бажанням. Обов’язкової заміни таких документів немає.
У яких випадках оформлюють ID-картку
Згідно з чинним законодавством, паспорт у формі картки видають у випадках:
- оформлення документа вперше після досягнення 14 років;
- втрати або викрадення паспорта;
- закінчення строку дії ID-картки;
- зміни персональних даних;
- виявлення помилки в документі;
- непридатності паспорта до використання;
- коли власник паспортної книжечки не вклеїв фото після 25 чи 45 років у визначений законом місячний термін (з урахуванням особливостей дії воєнного стану).
Також паспорт-книжечку обмінюють на ID-картку у всіх випадках, коли потрібна її заміна - зокрема при псуванні документа чи отриманні РНОКПП.
Чи можуть і далі видавати паспорти-книжечки
Видача паспортів старого зразка все ще можлива, але лише у виняткових випадках - за рішенням суду, яке зобов’язує ДМС оформити документ зразка 1994 року.
У Міграційній службі підкреслили, що паспорти-книжечки не втрачають чинності автоматично, а їх заміна на ID-картку залишається добровільною, окрім передбачених законом підстав.
Раніше РБК-Україна розповідало про рішення Верховної Ради прибрати російську мову з паспортів-книжечок. Парламент ухвалив постанову, яка передбачає, що всі записи в таких паспортах відтепер робитимуть лише українською мовою. Документи старого зразка з російськомовними записами залишаються чинними.
Також ми писали, що уряд скасував тимчасовий порядок воєнного часу, який дозволяв продовжувати строк дії паспортів та вписувати до них дітей. Тепер оформлюють лише нові біометричні документи з чіткими строками дії: до 10 років для дорослих і до 4 років для дітей.