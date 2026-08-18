Що буде з НМТ-2027: у МОН прокоментували зміну формату і розповіли про долю математики

Головне: Формат НМТ можуть переглянути - МОН працюватиме над більш гнучкою процедурою тестування.

- МОН працюватиме над більш гнучкою процедурою тестування. Серед можливих змін - перездача НМТ та зменшення психологічного навантаження на вступників.

та зменшення психологічного навантаження на вступників. Конкретного нового формату тесту поки немає , новий формат напрацьовуватимуть.

, новий формат напрацьовуватимуть. Математику планують залишити в НМТ . Бутенко вважає, що можна переглянути обсяг і складність завдань, але сам предмет має залишитися.

. Бутенко вважає, що можна переглянути обсяг і складність завдань, але сам предмет має залишитися. Перегляд НМТ відбувається за дорученням президента після обговорення проблем цьогорічного тестування.

Що буде з НМТ

За словами міністра, чинна нормативна база дозволяє проводити НМТ у нинішньому форматі, однак він отримав від президента доручення переглянути його процедуру.

"Ми працюватимемо з колегами, щоб зробити НМТ ефективним і менш стресовим для наших здобувачів освіти", - заявив Бутенко.

Серед ймовірних напрямів змін розглядають можливість передбачити повторне складання тесту та зменшити психологічне навантаження на вступників. Водночас конкретного нового формату НМТ міністр поки не назвав.

Чи залишиться математика в НМТ

Водночас міністр виступає за збереження математики серед обов'язкових компонентів тестування.

"Моє особисте переконання, що математика повинна залишатися у тестах", - сказав Бутенко.

Він зазначив, що дискусію можна вести щодо обсягу та складності завдань, а також способів їхньої верифікації. Проте, на його думку, математика є невід'ємною частиною тестування.