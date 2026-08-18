Що буде з НМТ-2027: у МОН прокоментували зміну формату і розповіли про долю математики

Міністр освіти і науки Андрій Бутенко заявив про перегляд формату національного мультипредметного тесту. Серед можливих змін - більша гнучкість тестування, можливість перездачі та зменшення стресу для вступників.
Про це міністр заявив під час брифінгу у рамках конференції "Серпнева 2026", повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Головне:
За словами міністра, чинна нормативна база дозволяє проводити НМТ у нинішньому форматі, однак він отримав від президента доручення переглянути його процедуру.
"Ми працюватимемо з колегами, щоб зробити НМТ ефективним і менш стресовим для наших здобувачів освіти", - заявив Бутенко.
Серед ймовірних напрямів змін розглядають можливість передбачити повторне складання тесту та зменшити психологічне навантаження на вступників. Водночас конкретного нового формату НМТ міністр поки не назвав.
Водночас міністр виступає за збереження математики серед обов'язкових компонентів тестування.
"Моє особисте переконання, що математика повинна залишатися у тестах", - сказав Бутенко.
Він зазначив, що дискусію можна вести щодо обсягу та складності завдань, а також способів їхньої верифікації. Проте, на його думку, математика є невід'ємною частиною тестування.
Раніше ми писали про те, що президент Володимир Зеленський днями закликав МОН переглянути формат НМТ-2027, зокрема, щоб тести проводили в укриттях, інтенсивність тесту знизили та дозволили його перездачу.
Читайте також про те, що Андрій Бутенко зустрівся з головою ВРУ Русланом Стефанчуком для обговорення співпраці в освітній сфері. Чиновники обговорили ключові виклики галузі: підтримку науки, підвищення зарплат і можливість проведення зимової сесії НМТ.