Что будет с НМТ-2027: в МОН прокомментировали изменение формата и рассказали о судьбе математики

Главное: Формат НМТ могут просмотреть - МОН будет работать над более гибкой процедурой тестирования.

- МОН будет работать над более гибкой процедурой тестирования. Среди возможных изменений - пересдача НМТ и уменьшение психологической нагрузки на поступающих.

и уменьшение психологической нагрузки на поступающих. Конкретного нового формата теста пока нет , новый формат будут нарабатывать.

, новый формат будут нарабатывать. Математику планируют оставить в НМТ . Бутенко считает, что можно просмотреть объем и сложность задач, но сам предмет должен остаться.

. Бутенко считает, что можно просмотреть объем и сложность задач, но сам предмет должен остаться. Пересмотр НМТ проходит по поручению президента после обсуждения проблем тестирования этого года.

Что будет с НМТ

По словам Министра, действующая нормативная база позволяет проводить НМТ в нынешнем формате, однако он получил от президента поручение пересмотреть его процедуру.

"Мы будем работать с коллегами, чтобы сделать НМТ эффективным и менее стрессовым для наших соискателей образования", - заявил Бутенко.

Среди возможных направлений изменений рассматривают возможность ввести повторную сдачу теста и уменьшить психологическую нагрузку на поступающих. В то же время, конкретного нового формата НМТ министр пока не назвал.

Остается ли математика в НМТ

В то же время, министр выступает за то, чтобы математика осталась среди обязательных компонентов тестирования.

"Мое личное убеждение, что математика должна оставаться в тестах", - сказал Бутенко.

Он отметил, что дискуссию можно вести об объеме и сложности задач, а также о способах их верификации. Однако, по его мнению, математика является неотъемлемой частью тестирования.