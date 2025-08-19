Що буде в моді восени 2025: Андре Тан розповів про головні тренди

Акцентні плечі

Осінь - час для структурованих силуетів, і великі, чітко окреслені плечі повертаються в моду.

"Піджаки та пальта з такими плечима - це сила і стиль в одному флаконі", - каже Андре Тан.

Вони надають образу впевненості й роблять фігуру більш зібраною. Це справжній must-have сезону, що підкреслює силу і харизму.

Що носити восени 2025 (скриншот)

Шкіряні речі

Шкіра залишається трендом, і цього сезону вона виходить далеко за межі класичних курток. У гру вступають шкіряні спідниці, штани, сорочки, сумки.

"Такі речі надають фактурності навіть найпростішому образу і мають дорогий вигляд", - пояснює дизайнерка.

Шкіряні речі в трендах (скриншот)

Спідниця-олівець

У моду повертається класична спідниця-олівець до коліна.

Тан зазначив, що така спідниця чудово поєднується з об'ємним верхом або м'яким светром і додає образу жіночності, строгості та елегантності.

Спідниця-олівець (скриншот)

Чоботи на підборах

Образи на осінь неможливо уявити без актуального взуття.

Чоботи на підборах - зручні, зухвалі та модні. Вони візуально витягують зріст, роблять силует стрункішим і мають однаково гарний вигляд і з сукнями, і з джинсами.

"Це саме те, що потрібно цієї осені", - переконаний Андре Тан.

Чоботи на осінь 2025 (скриншот)

Штучне хутро

Завершує список модних речей на осінь 2025 екологічне (штучне) хутро.

М'яке, пухнасте, приємне на дотик - воно надає образу теплоти та фактурності.

Речі з екохутра - масхев на осінь 2025 (скриншот)

Андре Тан радить обирати пастельні або яскраві кольори залежно від настрою і стилю.