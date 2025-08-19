Что будет в моде осенью 2025: Андре Тан рассказал о главных трендах

Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал про пять ключевых вещей, без которых не обойдется гардероб ни одной модницы осенью 2025.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram стилиста.
Осень - время для структурированных силуэтов, и большие, четко очерченные плечи возвращаются в моду.
"Пиджаки и пальто с такими плечами - это сила и стиль в одном флаконе", - говорит Андре Тан.
Они придают образу уверенности и делают фигуру более собранной. Это настоящий must-have сезона, подчеркивающий силу и харизму.
Кожа остается трендом, и в этом сезоне она выходит далеко за пределы классических курток. В игру вступают кожаные юбки, брюки, рубашки, сумки.
"Такие вещи придают фактурности даже самому простому образу и выглядят дорого", - объясняет дизайнер.
В моду возвращается классическая юбка-карандаш до колена.
Тан отметил, что такая юбка отлично сочетается с объемным верхом или мягким свитером и придает образу женственности, строгости и элегантности.
Образы на осень невозможно представить без актуальной обуви.
Сапоги на каблуках - удобные, дерзкие и модные. Они зрительно вытягивают рост, делают силуэт стройнее и выглядят одинаково хорошо и с платьями, и с джинсами.
"Это именно то, что нужно этой осенью", - убежден Андре Тан.
Завершает список модных вещей на осень 2025 экологический (искусственный) мех.
Мягкий, пушистый, приятный на ощупь - он придает образу теплоту и фактурность.
Андре Тан советует выбирать пастельные или яркие цвета в зависимости от настроения и стиля.
