Що буде, якщо з'їсти їжу, яка впала на підлогу: це мають знати усі

Ризики при вживанні їжі з підлоги

Контакт з патогенними мікроорганізмами

Як тільки їжа торкається підлоги, на неї можуть перейти бактерії, віруси або грибки. Навіть за долі секунди можливе зараження патогенами.

Тип їжі

Волога або жирна їжа (м’ясо, фрукти, вареники) зазвичай збирає більше мікробів.

Тоді як суха їжа (печиво, чіпси, горіхи) при падіння збирає менше бактерій, але ризик все одно існує.

Тип поверхні

При падінні на кахель та лінолеум відбувається швидка передача мікробів. Килим призводить до меншої передачі одразу, адже більше бактерій у глибині.

Дерево може мати мікротріщини, де живуть бактерії, тому при падінні їжу варто викидати.

Імунна система

Якщо у вас ослаблений імунітет, хронічні хвороби, вагітність, то ризик вживання їжі, яка впала, серйозніший. Маленькі діти та літні люди - також у групі ризику.

Важливо розуміти, навіть якщо підлога виглядає чистою, на ній можуть бути:

бактерії (наприклад. сальмонела, ешерихія колі)

залишки бруду з вулиці

мікроорганізми від домашніх тварин чи взуття

Миття підлоги не повністю її дезінфікує

Навіть якщо ваша підлога бездоганно чиста, то це не означає, що на ній немає мікробів. На ній є багато місць, де можуть розмножуватися бактерії, навіть якщо ви регулярно миєте підлогу.

Те, як довго патоген фактично протримається на вашій підлозі, залежатиме від різних факторів, включаючи тип підлоги та її вбиральність, а також температуру та вологість.

Тому, якщо ваша їжа впала на підлогу, то її краще викинути, щоб захисти організм від мікробів.