Что будет, если съесть еду, которая упала на пол: это должны знать все

Риски при употреблении пищи с пола

Контакт с патогенными микроорганизмами

Как только еда касается пола, на нее могут перейти бактерии, вирусы или грибки. Даже за доли секунды возможно заражение патогенами.

Тип пищи

Влажная или жирная пища (мясо, фрукты, вареники) обычно собирает больше микробов.

Тогда как сухая пища (печенье, чипсы, орехи) при падении собирает меньше бактерий, но риск все равно существует.

Тип поверхности

При падении на кафель и линолеум происходит быстрая передача микробов. Ковер приводит к меньшей передаче сразу, ведь больше бактерий в глубине.

Дерево может иметь микротрещины, где живут бактерии, поэтому при падении пищу стоит выбрасывать.

Иммунная система

Если у вас ослабленный иммунитет, хронические болезни, беременность, то риск употребления упавшей пищи серьезный. Маленькие дети и пожилые люди - также в группе риска.

Важно понимать, даже если пол выглядит чистым, на нем могут быть:

бактерии (например. сальмонелла, эшерихия коли)

остатки грязи с улицы

микроорганизмы от домашних животных или обуви

Мытье пола не полностью его дезинфицирует

Даже если ваш пол безупречно чистый, то это не значит, что на нем нет микробов. На нем есть много мест, где могут размножаться бактерии, даже если вы регулярно моете пол.

То, как долго патоген фактически продержится на вашем полу, будет зависеть от различных факторов, включая тип пола и его мокроту, а также температуру и влажность.

Поэтому, если ваша еда упала на пол, то ее лучше выбросить, чтобы защитить организм от микробов.