Ці 4 напої категорично не можна давати дітям
Багато батьків вважають застереження щодо деяких напоїв "бабусиними перебільшеннями". Однак сучасна наука доводить: популярні напої можуть серйозно нашкодити дитячому організму.
РБК-Україна розповідає, які напої категорично не можна давати дітям.
Солодкі газовані напої (особливо Кола) - до 12 років
Проблема не лише в цукрі. У таких напоях міститься фосфорна кислота. У поєднанні з кофеїном вона активно вимиває кальцій з кісток, роблячи їх більш крихкими у період активного росту. Це підтверджено, зокрема, дослідженням Framingham Osteoporosis Study.
Пакетовані соки та лимонади - до 11 років
Попри "фруктову" назву, такі напої містять величезну кількість прихованого цукру при мінімумі вітамінів. Дослідження, опубліковані на PubMed, прямо пов'язують їх регулярне вживання з підвищеним ризиком ожиріння, карієсу та алергічних реакцій у дітей.
Кава та міцний чай - до 16 років
Дитяча нервова система надто чутлива до кофеїну. Він може викликати перезбудження, проблеми зі сном, підвищення артеріального тиску та тривожність. До 16 років організм ще не готовий до таких стимуляторів.
Енергетичні напої - сувора заборона до 18 років
Чому? Це гримуча суміш з гігантських доз кофеїну, цукру та інших стимуляторів. Лікарі б'ють на сполох: вживання енергетиків підлітками несе високий ризик серцевих нападів, аритмії та важких психоневрологічних розладів.
Що ж тоді пити дітям?
Найкращий і найбезпечніший напій для дитини - це чиста вода. Також корисними будуть домашні несолодкі компоти, узвари та деякі трав'яні чаї (після консультації з лікарем).
Вас може зацікавити
- Як відправити дитину до літнього табору і не збожеволіти
- Експерт розкрив шокуючу правду про морозиво
- Які продукти не можна брати на пляж, щоб потім не попасти до лікарні
В матеріалі використані такі джерела: поради лікарів МОЗ, Держпродспоживслужба, Eat this, not That.
Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.