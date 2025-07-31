Чи можна їсти їжу після того, як на неї сіла муха? Це мають знати усі

Літо - пора пікніків та вуличної їжі, тому часто на їжу сідають мухи. Що відбувається, коли муха сідає на вашу їжу та чи можна її їсти після цього?

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Live strong .

Комахи переносять безліч патогенів

Доктор філософії Закарі Девріс розповів, що мухи часто осідають на фекаліях. Загалом таких комах приваблюю різноманітні відходи, які можуть містити широкий спектр патогенів та паразитів.

Мухи таргани переносять такі збудники, як сальмонела, кишкова паличка та холера.

Ось як виглядає цей процес:

коли комаха стикається з патогеном (наприклад, сідає сміттєвий бак), мікроби переносяться на її лапи або тіло через дотик

потім комаха сідає на тарілку та переносить збудника на їжу (або поверхню для приготування їжі) через тілесний контакт

Іншими словами, коли муха "прогулюється по вашому бутерброду", то може залишати після себе слід бактерій та інших мікробів.

Мухи також поширюють патогени через слину. Оскільки у них немає зубів, вони вивергають слину зі спеціальними ферментами, які дозволяють їм розчиняти та їсти їжу. Ситуацію погіршує те, що мухи також схильні випорожнятися на їжу.

Чи варто викидати їжу після того, як на неї сіла муха

Для більшості людей швидкоплинне осідання мухи на їжу навряд чи призведе до захворювання.

Але якщо їжа волога, муха повзала довго або вона призначена для дітей чи хворих - краще не ризикувати і викинути. Термічна обробка - надійний спосіб убезпечитися.

Треба викинути їжу, якщо:

муха повзала по їжі, особливо вологій (м’ясо, фрукти, тістечка)

ти бачиш сліди рідини або мутну пляму - муха виділяє слину, щоб розчинити їжу

їжа призначена для дитини, літньої людини або хворого

багато мух - це вже ознака антисанітарії

Як вберегти їжу від мух

Щоб обмежите контакт комах з їжею, варто дотримуватись кількох порад: