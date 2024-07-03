Що буде із зарплатами українців у 2024 році: прогноз експертів

Номінальні зарплати в Україні зростають в умовах нестачі персоналу. Однак через прискорення інфляції купівельна спроможність збільшуватиметься не так швидко.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Курс долара, ціни, зарплати. Що чекає на українців та економіку до кінця року ".

Як зазначається у публікації, доходи населення демонструють номінальне зростання: середня зарплата у червні 2024 року становить 20,5 тисяч гривень, що на 23% вище, ніж 2023-го. До кінця року очікується її зростання до 22-23 тисячі гривень. Однак реальна купівельна спроможність залишається під тиском через інфляцію, яка, хоч і прогнозується на рівні 6,4% у 2024 році (порівняно з 12,9% у 2023), все ще істотно впливає на реальні доходи.

За прогнозом заступника директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослава Жаліло, подальша динаміка доходів населення буде помірною, а диференціація зарплат зростатиме. Як наслідок – купівельна спроможність стагнуватиме, а при повільному відновленні економічної активності (наприклад, через поширення відключень електрики) - може зменшуватися.

Президент Київської школи економіки, екс-міністр розвитку економіки (2019-2020) Тимофій Мілованов констатує: ринок праці демонструє ознаки поступового оновлення, але все ще далекий від довоєнних показників. Кількість нових вакансій стабілізувалася на рівні близько 90% від середнього показника 2021 року, а рівень безробіття, хоч і знижується, залишається високим – 15,3% у травні 2024 року. Очікується, що протягом наступних шести місяців цей показник може знизитись до 14-14,5%.

За прогнозом виконавчого директора, керівника Центру досліджень сучасного суспільства Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Оксани Кузяків, брак персоналу на ринку праці зберігатиметься і, ймовірно, посилюватиметься. На сьогодні це ще не драматична проблема для бізнесу та держави, оскільки скоротилася і сама економіка. Але з часом, якщо економіка почне зростати швидше, дефіцит персоналу може стати відчутною проблемою.