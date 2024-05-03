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Як зростуатимуть зарплати українців: прогноз НБУ на три роки

Україна, П'ятниця 03 травня 2024 10:04
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Як зростуатимуть зарплати українців: прогноз НБУ на три роки Фото: Реальна зарплата українців зросте на 8,1% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Конкуренція змусить роботодавців підвищувати зарплати. Реальна зарплата (з урахування інфляції) українців перевищить свій довоєнний рівень у 2025 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (квітень 2024 року).

Як зазначається у звіті, через невідповідності між попитом та пропозицією робочої сили на початку 2024 року, як і в 2023 році, зберігався тиск у бік підвищення заробітних плат як з боку претендентів на роботу, так і підвищення зарплат роботодавцями.

"Зарплати підвищувалися високими темпами, про що свідчать як непрямі показники оцінки доходів населення, так і підвищення зарплат у вакансіях та резюме на сайтах пошуку роботи", - йдеться в документі.

Як зазначили в НБУ, подальше зростання зарплат у 2024 році внаслідок посилення конкуренції за працівників, особливо висококваліфікованих, підтверджується й планами підприємств. Крім дефіциту кадрів, на підвищенні зарплат позначилося й підвищення мінімальної зарплати (на 6% із січня та ще майже на 13% із квітня 2024 року).

Труднощі з пошуком кваліфікованих працівників роботодавцями в умовах пожвавлення економічної активності зумовлюватимуть подальше підвищення зарплат у приватному секторі. Тому вже у 2025 році реальні заробітні плати в економіці перевищать свій довоєнний рівень та підвищуватимуться надалі, зокрема завдяки посиленню конкуренції за робочу силу із закордонними роботодавцями, зазначили в НБУ.

"На прогнозному горизонті м'яка фіскальна політика разом із подальшим підвищенням реальних заробітних плат у приватному секторі зумовлюватиме зростання приватного споживання темпами 5-9% на рік. Споживчий попит підживлюватиметься збільшенням зайнятості та поверненням мігрантів у країну.

Оновлений прогноз НБУ

За даними НБУ, середня номінальна зарплата в Україні у 2023 році зросла на 17,4%, а реальна (з урахуванням інфляції) на 3,7%.

НБУ прогнозує, що у 2024 році очікується зростання номінальної зарплати на 14,8%, реальної - на 8,1%.

У 2025 році номінальна зарплата зросте на 14,2%, реальна - на 6,5%, у 2026 році номінальна зарплата зросте на 8,6%, реальна - на 3,0%.

Як зростуатимуть зарплати українців: прогноз НБУ на три роки

Нагадаємо, за даними Держстату середньомісячна номінальна зарплата українців у 2023 році зросла на 17,5% до 17 442 гривень. При цьому середньорічна інфляція становила 12,9%.

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Зарплата в Україні Національний банк України
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