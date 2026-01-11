Чому в Україні застосовують аварійні відключення? Міненерго пояснило

В Україні внаслідок масованих атак РФ по енергетиці застосовують аварійні відключення світла. Цей крок дозволяє триматися енергосистемі нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства енергетики України.

В чому особливість аварійних відключень

Аварійні відключення світла - це вимушений превентивний крок. Їх не можна передбачити і вони не мають фіксованого графіка.

У Міненерго пояснили, що аварійні відключення тривають до завершення ремонту та відновлення можливості передачі електроенергії або ж до збалансування енергосистеми.

"Це може бути від кількох хвилин чи годин до невизначеного терміну, залежно від масштабів пошкоджень та складності ремонту", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, у операторів є короткий час для реакції у разі аварійних відключень. Вони мають 10 хвилин після наказу оператора системи передачі - НЕК "Укренерго" для вимкнення, щоб запобігти аваріям у системі. Такі вимкнення вводяться терміново, без попередження, і тривають до стабілізації ситуації.

Які головні причини застосування аварійних відключень:

У Міненерго назвали 5 головних причин, чому енергетики змушені застосувати аварійні відключення. Серед них:

пошкодження енергооб'єктів внаслідок ворожих обстрілів. Зокрема, цілеспрямовані атаки РФ руйнують лінії електропередачі та підстанції, що виводить з ладу значні ділянки мережі; різке зростання споживання. У зв'язку з похолоданням та пошкодженням системи теплопостачання зростає споживання, що призводить до перевищення попиту на тлі дефіциту потужності. дефіцит потужності. Внаслідок пошкодження обʼєктів генерації (ТЕС, ТЕЦ, ГЕС та ГАЕС, сонячних та вітрових електростанцій) спостерігається нестача електроенергії для покриття попиту. Таким чином виникає необхідність обмеження споживання, зокрема в пікові години навантаження. відновлювальні роботи. На період аварійно-ремонтних робіт після обстрілів потрібне тимчасове знеструмлення певних ділянок мережі. обмеження можливостей передачі. Через пошкодження системи передачі електроенергії ускладнюється можливість доставки енергії до певних регіонів.

Як українці можуть допомогти, щоб запобігти подальшим аварійним виникненням

У Міністерстві пояснили, що важливо обмежувати споживання енергоємних приладів, особливо в години пікового навантаження (зранку та ввечері).

"Вмикати прилади по черзі, коли є світло. Спочатку найнеобхідніше (зарядки, холодильник), потужні прилади - через 30-60 хвилин", - сказано у публікації.

Окрім того, якщо діють погодинні графіки, у Міненерго закликають не споживати багато енергії між вимкненнями, щоб допомогти стабілізувати систему та не призвести до аварійних вимкнень.