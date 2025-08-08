Що буде з економікою України до 2028 року: уряд схвалив два сценарії прогнозу

Прогноз містить два сценарії розвитку подій: перший із "припущенням щодо суттєвого покращення безпекової ситуації з 2026 року". У другому активні бойові дії будуть продовжуватися наступного року.

Перший варіант нового прогнозу передбачає що у 2026 році ВВП зросте на 4,5%, а в подальші роки темпи зростання пришвидшаться до 5,0% у 2027 році та 5,7% у 2028 році.

Другий сценарій передбачає зростання ВВП у 2026 році на 2,4%, у 2027 році на 4,7%, у 2028 році - на 4,5%.



Мінфін вже схиляється до того, що у проєкті державного бюджету на 2026 рік буде закладений сценарій продовження війни, який передбачає більші видатки на оборону та низькі темпи зростання економіки.

У 2024 році економіка України зросла на 2,9%. Попередній прогноз уряду місить прогноз зростання ВВП України у 2025 році на 2,7%.