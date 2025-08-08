UA

Що буде з економікою України до 2028 року: уряд схвалив два сценарії прогнозу

Фото: уряд досі не може визначитися із макропрогозом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів схвалив Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки, та основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України. Він містить два сценарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 6 серпня 2025 р. № 946.

Прогноз містить два сценарії розвитку подій: перший із "припущенням щодо суттєвого покращення безпекової ситуації з 2026 року". У другому активні бойові дії будуть продовжуватися наступного року.

Перший варіант нового прогнозу передбачає що у 2026 році ВВП зросте на 4,5%, а в подальші роки темпи зростання пришвидшаться до 5,0% у 2027 році та 5,7% у 2028 році.

Другий сценарій передбачає зростання ВВП у 2026 році на 2,4%, у 2027 році на 4,7%, у 2028 році - на 4,5%.

Мінфін вже схиляється до того, що у проєкті державного бюджету на 2026 рік буде закладений сценарій продовження війни, який передбачає більші видатки на оборону та низькі темпи зростання економіки.

У 2024 році економіка України зросла на 2,9%. Попередній прогноз уряду місить прогноз зростання ВВП України у 2025 році на 2,7%.

 

 

Різниця в прогнозах

Традиційно Національний банк дає більш консервативні прогнози, ніж уряд. Зокрема, НБУ у липні погіршив прогноз зростання ВВП на 2025 рік до 2,1% з 3,1.. За прогнозом НБУ, у 2026 році економіка зросте на 2,3% (попередній прогноз - 3,7%), у 2027 році ВВП збільшиться на 2,8% (попередній прогноз - 3,9%).

У липневому прогнозі НБУ шанси швидшого завершення бойових дій оцінюються як середні (15-25%).

Українці також вважають, що війна продовжиться. Понад дві третини (68%) вважають малоймовірним припинення активних бойових дій протягом наступного року.

