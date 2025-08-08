Что будет с экономикой Украины до 2028 года: Кабмин одобрил два сценария прогноза

Прогноз содержит два сценария развития событий: первый с "предположением о существенном улучшении ситуации с безопасностью с 2026 года". Во втором активные боевые действия будут продолжаться в следующем году.

Первый вариант нового прогноза предполагает, что в 2026 году ВВП вырастет на 4,5%, а в последующие годы темпы роста ускорятся до 5,0% в 2027 году и 5,7% в 2028 году.

Второй сценарий предусматривает рост ВВП в 2026 году на 2,4%, в 2027 году на 4,7%, в 2028 году - на 4,5%.



Минфин уже склоняется к тому, что в проект государственного бюджета на 2026 год будет заложен сценарий продолжения войны, который предусматривает большие расходы на оборону и низкие темпы роста экономики.

В 2024 году экономика Украины выросла на 2,9%. Предварительный прогноз правительства содержит прогноз роста ВВП Украины в 2025 году на 2,7%.