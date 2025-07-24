НБУ суттєво знизив прогноз зростання економіки України на найближчі три роки
Національний банк України (НБУ) прогнозує зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2025 році на 2,1%. Прогноз погіршений в порівнянні з квітнем цього року (3,1%).
Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг на Youtube.
За прогнозом НБУ, у 2026 році економіка зросте на 2,7% (попередній прогноз - 3,7%), у 2027 році ВВП збільшиться на 2,8% (попередній прогноз - 3,9%).
"НБУ прогнозує, що відновлення економіки буде повільнішим, ніж торік, - реальний ВВП зросте на 2,1% у 2025 році", - сказав Пишний.
За його словами, подальші темпи відновлення залежатимуть від перебігу війни. Базовий сценарій прогнозу НБУ передбачає поступове повернення економіки до нормальних умов функціонування і економічне зростання на рівні 2-3% у 2026–2027 роках.
"Водночас у разі швидкої нормалізації умов приватні інвестиції та споживання суттєво зростуть і компенсують ефекти стрімкої фіскальної консолідації, а темпи зростання ВВП можуть становити 3-3,5%", - додав Пишний.
За даними Держстату, зростання ВВП України у 2024 році уповільнилося до 2,9% в порівнянні з 5,5% у 2023 році.
Прогнози уряду
Кабінет міністрів у проєкті Бюджетної декларації на 2026-2028 роки визначив два сценарії розвитку подій.
За сценарієм закінчення війни до 2025 року цьогоріч ВВП зросте на 2,7%. У 2026-2028 роках очікується зростання ВВП із поступовим прискоренням темпів у міру відбудови країни та її виробничого потенціалу. Зокрема, прогнозується, що у 2026 році ВВП зросте на 4,5%, а в подальші роки темпи зростання пришвидшаться до 5% у 2027 році та 5,7% у 2028 році.
Мінекономіки поряд із базовим сценарієм макроекономічного прогнозу на 2026-2028 роки розробило альтернативний сценарій прогнозу, який передбачає більш тривалі строки військових дій із відповідними наслідками для економіки.
Цей сценарій передбачає уповільнення темпів економічного зростання у 2026 році до 2,4% з подальшим більш пригніченим економічним відновленням у 2027 і 2028 роках в середньому щороку на рівні 4,6%.
МВФ в червні оновив базовий сценарій, згідно з яким війна Росії проти України закінчиться наприкінці 2025 року. Цей сценарій передбачає зростання економіки України 2025 року на 2-3% і прискорення зростання до 4,5% у 2026 році.
Негативний сценарій продовження війни до середини 2026 року передбачає зниження реального ВВП на 1% у 2025 році і нульове зростання у 2026 році.