Що більше буде результатів у наших воїнів, то ближчим буде закінчення війни, - Зеленський

"Сьогодні вранці був черговий комбінований удар Росії по наших містах, і була ефективна відповідь на нього від нашої ППО. Збили російські ракети, зокрема балістику, крилаті ракети, що атакували Київ, а також дрони. Загалом близько 90 ударних дронів атакували Україну", - розповів він.

За словами Зеленського, важливо, що є чим захищати країну від російського терору.

"Вдячний кожному з партнерів, хто допомагає. Вчасно постачати протиракети для нашої ППО, виконувати домовленості щодо захисних систем, щодо виробництва й постачання РЕБ - це, без перебільшення, бути рятівниками людей", - зазначив президент.

На його думку, кожен такий прояв ефективності ППО - це збережені життя, захищена інфраструктура.

"І що більше буде результатів у наших воїнів, то ближчим буде закінчення війни. Саме так досягається мир завдяки силі", - констатував він.