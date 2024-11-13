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Що більше буде результатів у наших воїнів, то ближчим буде закінчення війни, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл РФ 13 листопада. Він вважає, що результати ЗСУ наближають закінчення війни і чим більше їх буде, тим краще.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

"Сьогодні вранці був черговий комбінований удар Росії по наших містах, і була ефективна відповідь на нього від нашої ППО. Збили російські ракети, зокрема балістику, крилаті ракети, що атакували Київ, а також дрони. Загалом близько 90 ударних дронів атакували Україну", - розповів він.

За словами Зеленського, важливо, що є чим захищати країну від російського терору.

"Вдячний кожному з партнерів, хто допомагає. Вчасно постачати протиракети для нашої ППО, виконувати домовленості щодо захисних систем, щодо виробництва й постачання РЕБ - це, без перебільшення, бути рятівниками людей", - зазначив президент.

На його думку, кожен такий прояв ефективності ППО - це збережені життя, захищена інфраструктура.

"І що більше буде результатів у наших воїнів, то ближчим буде закінчення війни. Саме так досягається мир завдяки силі", - констатував він.

Атака РФ по Україні

У ніч на 13 листопада російські війська знову атакували Україну, використавши 90 дронів та шість ракет. ППО вдалося збити 37 безпілотників та чотири ракети, у тому числі балістику.

Зокрема, загарбники влаштували ракетно-дроновий удар по Києву. Подібна атака була першою за останні 73 дні. ППО вдалося збити кілька ракет і десяток дронів, що летіли на Київ.

Крім того, у Київській області почалася пожежа на складі у Броварському районі, одна людина постраждала. В області працювала ППО по російським "Шахедам".

Також російські окупанти завдали ударів по Запоріжжю в ніч проти 13 листопада. Внаслідок ворожого обстрілу постраждали об'єкти інфраструктури.

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