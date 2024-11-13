ППО у Києві знищила кілька ракет і десяток дронів, - КМВА
Зранку Збройні сили РФ здійснили комбіновану ракетно-дронову атаку на Київ - першу за останні 73 дні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської військової адміністрації.
Атака почалася близько 6:30, коли в столиці було оголошено повітряну тривогу через загрозу удару безпілотників зі східного напрямку. На той момент крилаті ракети вже прямували в напрямку Київщини.
Під час заходу ракет на Київ противник одночасно завдав балістичного удару, завершивши його атакою дронів типу "Шахед"/Герань.
Атака тривала понад дві години, в ході яких сили оборони знищили кілька крилатих і балістичних ракет, а також близько десятка дронів. За словами Повітряних сил України, точну кількість знищених цілей та тип застосованого озброєння буде оприлюднено в офіційних звітах.
На цей момент інформації про постраждалих або руйнування в Києві немає.
Однак начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко закликав мешканців столиці залишатися уважними до сигналів тривоги, адже в Київській області триває повітряна тривога через загрозу нових ударів безпілотників.
Ворожа комбінована атака на Україну
Уночі та на ранок російські окупаційні сили здійснили чергову повітряну атаку на Україну, використовуючи ракети, дрони-камікадзе та авіабомби.
Також цієї ночі в Росії зафіксовано зліт шести стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, які здатні нести ракетне озброєння.
Через атаку дронів "Шахедів" активізувалася робота протиповітряної оборони в Київській області. Зранку в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога.
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