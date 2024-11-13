ППО у Києві знищила кілька ракет і десяток дронів, - КМВА

Атака почалася близько 6:30, коли в столиці було оголошено повітряну тривогу через загрозу удару безпілотників зі східного напрямку. На той момент крилаті ракети вже прямували в напрямку Київщини.

Під час заходу ракет на Київ противник одночасно завдав балістичного удару, завершивши його атакою дронів типу "Шахед"/Герань.

Атака тривала понад дві години, в ході яких сили оборони знищили кілька крилатих і балістичних ракет, а також близько десятка дронів. За словами Повітряних сил України, точну кількість знищених цілей та тип застосованого озброєння буде оприлюднено в офіційних звітах.

На цей момент інформації про постраждалих або руйнування в Києві немає.

Однак начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко закликав мешканців столиці залишатися уважними до сигналів тривоги, адже в Київській області триває повітряна тривога через загрозу нових ударів безпілотників.