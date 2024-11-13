Чем больше будет результатов у наших воинов, тем ближе будет окончание войны, - Зеленский

"Сегодня утром был очередной комбинированный удар России по нашим городам, и был эффективный ответ на него от нашей ПВО. Сбили российские ракеты, в частности баллистику, крылатые ракеты, которые атаковали Киев а также дроны. В общей сложности около 90 ударных дронов атаковали Украину", - рассказал он.

По словам Зеленского, важно, что есть чем защищать страну от российского террора.

"Благодарен каждому из партнеров, кто помогает. Вовремя поставлять противоракеты для нашей ПВО, выполнять договоренности по защитным системам, по производству и поставке РЭБ - это, без преувеличения, быть спасателями людей", - отметил президент.

По его мнению, каждое такое проявление эффективности ПВО - это сохраненная жизнь, защищенная инфраструктура.

"И чем больше будет результатов у наших воинов, тем ближе будет окончание войны. Именно так достигается мир благодаря силе", - констатировал он.