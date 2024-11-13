Тривога триває більше 8 годин. В Київській області є поранений через атаку РФ

У Київській області є поранений через атаку РФ у ніч проти 13 листопада. Також спалахнув склад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Руслана Кравченка, ДСНС України.

"Чоловік 48 років отримав садна голови, стан задовільний. Необхідна медична допомога була надана на місці. Від госпіталізації відмовився", - зазначив Кравченко.

На жаль, за даними голови ОВА, внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з населених пунктів поранена людина.

"Сьогодні вночі та зранку Київську область атакована ворогом за допомогою БПЛА та ракет. Тривога триває більше 8 годин", - розповів Кравченко.

Атака РФ на Київ

У ніч на 13 листопада російські війська знову намагалися атакувати Київ. На даний момент у Києві знову оголосили повітряну тривогу. Перед цим Повітряні сили попереджали про групу безпілотників, які попрямували у бік столиці.

Зазначимо, що у Київській області найчастіше сили ППО відбивають атаку на Київ. Зокрема, вранці 13 листопада окупанти влаштували ракетно-дронову атаку на Київ, яка стала першою за останні 73 дні. ППО у Києві знищила кілька ракет та десяток дронів.

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