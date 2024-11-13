ua en ru
Ср, 13 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Тривога триває більше 8 годин. В Київській області є поранений через атаку РФ

Київська область, Середа 13 листопада 2024 09:43
UA EN RU
Тривога триває більше 8 годин. В Київській області є поранений через атаку РФ Фото: у Київській області є поранений через атаку РФ 13 листопада, спалахнув склад (facebook.com/MNSKOB)
Автор: Наталія Гурковська

У Київській області є поранений через атаку РФ у ніч проти 13 листопада. Також спалахнув склад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Київської ОВА Руслана Кравченка, ДСНС України.

"Сьогодні вночі та зранку Київську область атакована ворогом за допомогою БПЛА та ракет. Тривога триває більше 8 годин", - розповів Кравченко.

На жаль, за даними голови ОВА, внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з населених пунктів поранена людина.

"Чоловік 48 років отримав садна голови, стан задовільний. Необхідна медична допомога була надана на місці. Від госпіталізації відмовився", - зазначив Кравченко.

На місці падіння уламків сталося загорання складського приміщення. Пожежа локалізована.

Наслідки пожежі у Броварському районі 13 листопада (facebook.com/MNSKOB)

За даними ДСНС, зруйнована будівля, пожежа виникла в Броварському районі.

"Бригада швидкої продовжує чергування", - додав голова ОВА.

Атака РФ на Київ

У ніч на 13 листопада російські війська знову намагалися атакувати Київ. На даний момент у Києві знову оголосили повітряну тривогу. Перед цим Повітряні сили попереджали про групу безпілотників, які попрямували у бік столиці.

Зазначимо, що у Київській області найчастіше сили ППО відбивають атаку на Київ. Зокрема, вранці 13 листопада окупанти влаштували ракетно-дронову атаку на Київ, яка стала першою за останні 73 дні. ППО у Києві знищила кілька ракет та десяток дронів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область Війна в Україні
NEWS
В очікуванні штурму РФ. Чи є загроза для Запоріжжя: експерт розкрив намір ворога
В очікуванні штурму РФ. Чи є загроза для Запоріжжя: експерт розкрив намір ворога
DAILY
Вирішальна зима. Чи атакуватиме РФ енергетику і чи зупинить Путіна прихід Трампа
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Вирішальна зима. Чи атакуватиме РФ енергетику і чи зупинить Путіна прихід Трампа