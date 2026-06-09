Без щеплень не допустять до навчання: в Україні готують нові правила для шкіл та садків

В Україні можуть посилити вимоги до вакцинації дітей для відвідування шкіл, дитячих садків та закладів оздоровлення. Відповідні норми містить новий законопроєкт про захист населення від інфекційних хвороб.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на законопроєкт №15286.
Головне:
Документ передбачає оновлення правил захисту населення від інфекційних хвороб та узгодження їх із законом "Про систему громадського здоров'я", який набув чинності раніше.
Одна з ключових новацій стосується закладів освіти та дитячих закладів оздоровлення і відпочинку.
Згідно із законопроєктом, для зарахування дитини до школи, дитячого садка або літнього табору необхідно буде надати медичну довідку чи витяг з медичної картки. Документ має підтверджувати, що дитина пройшла медичний огляд, не має протипоказань для перебування у колективі та отримала профілактичні щеплення відповідно до календаря вакцинації.
Проєкт закону встановлює, що дітям, які не отримали обов'язкові щеплення згідно з календарем вакцинації, відвідувати заклади освіти та дитячі табори не дозволятиметься.
Водночас передбачені винятки. Якщо вакцинацію не провели або відтермінували через тимчасові чи постійні медичні протипоказання, дитину можуть допустити до навчання або відпочинку.
Таке рішення ухвалюватиме лікарсько-консультативна комісія закладу охорони здоров'я. Однак це буде можливим лише за умови сприятливої епідемічної ситуації.
Законопроєкт також покладає додаткові обов'язки на працівників закладів освіти та дитячих закладів оздоровлення. Зокрема, вони повинні:
Документ також пропонує закріпити за Міністерством охорони здоров'я право визначати перелік інфекційних хвороб, яким можна запобігти вакцинацією, затверджувати календар щеплень та перелік обов'язкових вакцинацій.
Крім того, всі дані про проведені щеплення та відмови від них планують вносити до електронної системи охорони здоров'я.
Наразі законопроєкт лише зареєстрований у Верховній Раді. Для набуття чинності його мають підтримати народні депутати та підписати президент України.
Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні оновили Календар профілактичних щеплень. До переліку обов'язкових вакцинацій входять щеплення проти 11 інфекційних захворювань, зокрема вперше безоплатно вакцинуватимуть дівчат 12-13 років від вірусу папіломи людини (ВПЛ). Також змінилися схеми вакцинації від гепатиту В, кору, паротиту, краснухи, туберкульозу та поліомієліту.
РБК-Україна також писало про необхідність вакцинації дорослих для підтримання захисту від інфекційних хвороб. Потрібно регулярно проходити ревакцинацію проти дифтерії та правця, а також щороку щеплюватися від грипу й за потреби від COVID-19. Крім того, дорослим рекомендують розглянути вакцинацію проти гепатитів А і B, вірусу папіломи людини та кашлюку для захисту себе й близьких.
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