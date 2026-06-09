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Без прививок не допустят к обучению: в Украине готовят новые правила для школ и садиков

15:27 09.06.2026 Вт
3 мин
В отдельных случаях врачебно-консультативная комиссия сможет разрешить обучение без прививок
aimg Татьяна Веремеева
Фото: В Украине готовят новые правила прививок (Getty Images)

В Украине могут ужесточить требования к вакцинации детей для посещения школ, детских садов и оздоровительных учреждений. Соответствующие нормы содержит новый законопроект о защите населения от инфекционных болезней.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на законопроект №15286.

Главное:

  • Запрет доступа: Законопроект №15286 предлагает запретить посещение школ, садиков и летних лагерей детям, которые не получили обязательные профилактические прививки.
  • Единственное исключение: К обучению могут допустить только при наличии медицинских противопоказаний, подтвержденных врачебно-консультативной комиссией, и только при условии благоприятной эпидемической ситуации.
  • Новые обязанности учреждений: На администрации школ и садиков возлагается ответственность за постоянный мониторинг здоровья детей и изоляцию тех, у кого появились симптомы инфекции.
  • Цифровизация данных: Все сведения о прививках и отказах от них будут внесены в электронную систему здравоохранения, что позволит Минздраву автоматически отслеживать уровень вакцинации.
  • Статус: Документ зарегистрирован в Верховной Раде. Для вступления в силу он должен пройти голосование в парламенте и получить подпись президента.

Какие изменения предлагают

Документ предусматривает обновление правил защиты населения от инфекционных болезней и согласование их с законом "О системе общественного здоровья", который вступил в силу ранее.

Одна из ключевых новаций касается учебных заведений и детских учреждений оздоровления и отдыха.

Согласно законопроекту, для зачисления ребенка в школу, детский сад или летний лагерь необходимо будет предоставить медицинскую справку или выписку из медицинской карты. Документ должен подтверждать, что ребенок прошел медицинский осмотр, не имеет противопоказаний для пребывания в коллективе и получил профилактические прививки в соответствии с календарем вакцинации.

Смогут ли учиться невакцинированные дети

Проект закона устанавливает, что детям, которые не получили обязательные прививки согласно календарю вакцинации, посещать учебные заведения и детские лагеря не разрешается.

В то же время предусмотрены исключения. Если вакцинацию не провели или отсрочили из-за временных или постоянных медицинских противопоказаний, ребенка могут допустить к обучению или отдыху.

Такое решение будет принимать врачебно-консультативная комиссия учреждения здравоохранения. Однако это будет возможным только при условии благоприятной эпидемической ситуации.

Новые обязанности для школ и детсадов

Законопроект также возлагает дополнительные обязанности на работников учебных заведений и детских оздоровительных учреждений. В частности, они должны:

  • постоянно следить за состоянием здоровья детей;
  • изолировать ребенка в случае выявления признаков инфекционного заболевания;
  • безотлагательно сообщать о таких случаях учреждения здравоохранения;
  • проводить систематическое гигиеническое обучение и воспитание детей.

Что еще предусматривает законопроект

Документ также предлагает закрепить за Министерством здравоохранения право определять перечень инфекционных болезней, которые можно предотвратить вакцинацией, утверждать календарь прививок и перечень обязательных вакцинаций.

Кроме того, все данные о проведенных прививках и отказах от них планируют вносить в электронную систему здравоохранения.

Сейчас законопроект только зарегистрирован в Верховной Раде. Для вступления в силу его должны поддержать народные депутаты и подписать президент Украины.

Напомним, с 1 января 2026 года в Украине обновили Календарь профилактических прививок. В перечень обязательных вакцинаций входят прививки против 11 инфекционных заболеваний, в частности впервые бесплатно будут вакцинировать девушек 12-13 лет от вируса папилломы человека (ВПЧ). Также изменились схемы вакцинации от гепатита В, кори, паротита, краснухи, туберкулеза и полиомиелита.

РБК-Украина также писало о необходимости вакцинации взрослых для поддержания защиты от инфекционных болезней. Нужно регулярно проходить ревакцинацию против дифтерии и столбняка, а также ежегодно прививаться от гриппа и при необходимости от COVID-19. Кроме того, взрослым рекомендуют рассмотреть вакцинацию против гепатитов А и B, вируса папилломы человека и коклюша для защиты себя и близких.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

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