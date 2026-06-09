Без прививок не допустят к обучению: в Украине готовят новые правила для школ и садиков

Главное: Запрет доступа: Законопроект №15286 предлагает запретить посещение школ, садиков и летних лагерей детям, которые не получили обязательные профилактические прививки.

Законопроект №15286 предлагает запретить посещение школ, садиков и летних лагерей детям, которые не получили обязательные профилактические прививки. Единственное исключение: К обучению могут допустить только при наличии медицинских противопоказаний, подтвержденных врачебно-консультативной комиссией, и только при условии благоприятной эпидемической ситуации.

К обучению могут допустить только при наличии медицинских противопоказаний, подтвержденных врачебно-консультативной комиссией, и только при условии благоприятной эпидемической ситуации. Новые обязанности учреждений: На администрации школ и садиков возлагается ответственность за постоянный мониторинг здоровья детей и изоляцию тех, у кого появились симптомы инфекции.

На администрации школ и садиков возлагается ответственность за постоянный мониторинг здоровья детей и изоляцию тех, у кого появились симптомы инфекции. Цифровизация данных: Все сведения о прививках и отказах от них будут внесены в электронную систему здравоохранения, что позволит Минздраву автоматически отслеживать уровень вакцинации.

Все сведения о прививках и отказах от них будут внесены в электронную систему здравоохранения, что позволит Минздраву автоматически отслеживать уровень вакцинации. Статус: Документ зарегистрирован в Верховной Раде. Для вступления в силу он должен пройти голосование в парламенте и получить подпись президента.

Какие изменения предлагают

Документ предусматривает обновление правил защиты населения от инфекционных болезней и согласование их с законом "О системе общественного здоровья", который вступил в силу ранее.

Одна из ключевых новаций касается учебных заведений и детских учреждений оздоровления и отдыха.

Согласно законопроекту, для зачисления ребенка в школу, детский сад или летний лагерь необходимо будет предоставить медицинскую справку или выписку из медицинской карты. Документ должен подтверждать, что ребенок прошел медицинский осмотр, не имеет противопоказаний для пребывания в коллективе и получил профилактические прививки в соответствии с календарем вакцинации.

Смогут ли учиться невакцинированные дети

Проект закона устанавливает, что детям, которые не получили обязательные прививки согласно календарю вакцинации, посещать учебные заведения и детские лагеря не разрешается.

В то же время предусмотрены исключения. Если вакцинацию не провели или отсрочили из-за временных или постоянных медицинских противопоказаний, ребенка могут допустить к обучению или отдыху.

Такое решение будет принимать врачебно-консультативная комиссия учреждения здравоохранения. Однако это будет возможным только при условии благоприятной эпидемической ситуации.

Новые обязанности для школ и детсадов

Законопроект также возлагает дополнительные обязанности на работников учебных заведений и детских оздоровительных учреждений. В частности, они должны:

постоянно следить за состоянием здоровья детей;

изолировать ребенка в случае выявления признаков инфекционного заболевания;

безотлагательно сообщать о таких случаях учреждения здравоохранения;

проводить систематическое гигиеническое обучение и воспитание детей.

Что еще предусматривает законопроект

Документ также предлагает закрепить за Министерством здравоохранения право определять перечень инфекционных болезней, которые можно предотвратить вакцинацией, утверждать календарь прививок и перечень обязательных вакцинаций.

Кроме того, все данные о проведенных прививках и отказах от них планируют вносить в электронную систему здравоохранения.

Сейчас законопроект только зарегистрирован в Верховной Раде. Для вступления в силу его должны поддержать народные депутаты и подписать президент Украины.