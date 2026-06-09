Без щеплень не допустять до навчання: в Україні готують нові правила для шкіл та садків

В Україні можуть посилити вимоги до вакцинації дітей для відвідування шкіл, дитячих садків та закладів оздоровлення. Відповідні норми містить новий законопроєкт про захист населення від інфекційних хвороб.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на законопроєкт №15286 .

Головне: Заборона доступу: Законопроєкт №15286 пропонує заборонити відвідування шкіл, садочків та літніх таборів дітям, які не отримали обов’язкові профілактичні щеплення.

Законопроєкт №15286 пропонує заборонити відвідування шкіл, садочків та літніх таборів дітям, які не отримали обов’язкові профілактичні щеплення. Єдиний виняток: До навчання можуть допустити лише за наявності медичних протипоказань, підтверджених лікарсько-консультативною комісією, та лише за умови сприятливої епідемічної ситуації.

До навчання можуть допустити лише за наявності медичних протипоказань, підтверджених лікарсько-консультативною комісією, та лише за умови сприятливої епідемічної ситуації. Нові обов'язки закладів: На адміністрації шкіл та садочків покладається відповідальність за постійний моніторинг здоров'я дітей та ізоляцію тих, у кого з'явилися симптоми інфекції.

На адміністрації шкіл та садочків покладається відповідальність за постійний моніторинг здоров'я дітей та ізоляцію тих, у кого з'явилися симптоми інфекції. Цифровізація даних: Усі відомості про щеплення та відмови від них будуть внесені до електронної системи охорони здоров'я, що дозволить МОЗ автоматично відстежувати рівень вакцинації.

Усі відомості про щеплення та відмови від них будуть внесені до електронної системи охорони здоров'я, що дозволить МОЗ автоматично відстежувати рівень вакцинації. Статус: Документ зареєстрований у Верховній Раді. Для набуття чинності він має пройти голосування в парламенті та отримати підпис президента.

Які зміни пропонують

Документ передбачає оновлення правил захисту населення від інфекційних хвороб та узгодження їх із законом "Про систему громадського здоров'я", який набув чинності раніше.

Одна з ключових новацій стосується закладів освіти та дитячих закладів оздоровлення і відпочинку.

Згідно із законопроєктом, для зарахування дитини до школи, дитячого садка або літнього табору необхідно буде надати медичну довідку чи витяг з медичної картки. Документ має підтверджувати, що дитина пройшла медичний огляд, не має протипоказань для перебування у колективі та отримала профілактичні щеплення відповідно до календаря вакцинації.

Чи зможуть навчатися невакциновані діти

Проєкт закону встановлює, що дітям, які не отримали обов'язкові щеплення згідно з календарем вакцинації, відвідувати заклади освіти та дитячі табори не дозволятиметься.

Водночас передбачені винятки. Якщо вакцинацію не провели або відтермінували через тимчасові чи постійні медичні протипоказання, дитину можуть допустити до навчання або відпочинку.

Таке рішення ухвалюватиме лікарсько-консультативна комісія закладу охорони здоров'я. Однак це буде можливим лише за умови сприятливої епідемічної ситуації.

Нові обов'язки для шкіл і дитсадків

Законопроєкт також покладає додаткові обов'язки на працівників закладів освіти та дитячих закладів оздоровлення. Зокрема, вони повинні:

постійно стежити за станом здоров'я дітей;

ізолювати дитину у разі виявлення ознак інфекційного захворювання;

невідкладно повідомляти про такі випадки заклади охорони здоров'я;

проводити систематичне гігієнічне навчання та виховання дітей.

Що ще передбачає законопроєкт

Документ також пропонує закріпити за Міністерством охорони здоров'я право визначати перелік інфекційних хвороб, яким можна запобігти вакцинацією, затверджувати календар щеплень та перелік обов'язкових вакцинацій.

Крім того, всі дані про проведені щеплення та відмови від них планують вносити до електронної системи охорони здоров'я.

Наразі законопроєкт лише зареєстрований у Верховній Раді. Для набуття чинності його мають підтримати народні депутати та підписати президент України.