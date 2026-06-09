Без прививок не допустят к обучению: в Украине готовят новые правила для школ и садиков
В Украине могут ужесточить требования к вакцинации детей для посещения школ, детских садов и оздоровительных учреждений. Соответствующие нормы содержит новый законопроект о защите населения от инфекционных болезней.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на законопроект №15286.
Главное:
- Запрет доступа: Законопроект №15286 предлагает запретить посещение школ, садиков и летних лагерей детям, которые не получили обязательные профилактические прививки.
- Единственное исключение: К обучению могут допустить только при наличии медицинских противопоказаний, подтвержденных врачебно-консультативной комиссией, и только при условии благоприятной эпидемической ситуации.
- Новые обязанности учреждений: На администрации школ и садиков возлагается ответственность за постоянный мониторинг здоровья детей и изоляцию тех, у кого появились симптомы инфекции.
- Цифровизация данных: Все сведения о прививках и отказах от них будут внесены в электронную систему здравоохранения, что позволит Минздраву автоматически отслеживать уровень вакцинации.
- Статус: Документ зарегистрирован в Верховной Раде. Для вступления в силу он должен пройти голосование в парламенте и получить подпись президента.
Какие изменения предлагают
Документ предусматривает обновление правил защиты населения от инфекционных болезней и согласование их с законом "О системе общественного здоровья", который вступил в силу ранее.
Одна из ключевых новаций касается учебных заведений и детских учреждений оздоровления и отдыха.
Согласно законопроекту, для зачисления ребенка в школу, детский сад или летний лагерь необходимо будет предоставить медицинскую справку или выписку из медицинской карты. Документ должен подтверждать, что ребенок прошел медицинский осмотр, не имеет противопоказаний для пребывания в коллективе и получил профилактические прививки в соответствии с календарем вакцинации.
Смогут ли учиться невакцинированные дети
Проект закона устанавливает, что детям, которые не получили обязательные прививки согласно календарю вакцинации, посещать учебные заведения и детские лагеря не разрешается.
В то же время предусмотрены исключения. Если вакцинацию не провели или отсрочили из-за временных или постоянных медицинских противопоказаний, ребенка могут допустить к обучению или отдыху.
Такое решение будет принимать врачебно-консультативная комиссия учреждения здравоохранения. Однако это будет возможным только при условии благоприятной эпидемической ситуации.
Новые обязанности для школ и детсадов
Законопроект также возлагает дополнительные обязанности на работников учебных заведений и детских оздоровительных учреждений. В частности, они должны:
- постоянно следить за состоянием здоровья детей;
- изолировать ребенка в случае выявления признаков инфекционного заболевания;
- безотлагательно сообщать о таких случаях учреждения здравоохранения;
- проводить систематическое гигиеническое обучение и воспитание детей.
Что еще предусматривает законопроект
Документ также предлагает закрепить за Министерством здравоохранения право определять перечень инфекционных болезней, которые можно предотвратить вакцинацией, утверждать календарь прививок и перечень обязательных вакцинаций.
Кроме того, все данные о проведенных прививках и отказах от них планируют вносить в электронную систему здравоохранения.
Сейчас законопроект только зарегистрирован в Верховной Раде. Для вступления в силу его должны поддержать народные депутаты и подписать президент Украины.
Напомним, с 1 января 2026 года в Украине обновили Календарь профилактических прививок. В перечень обязательных вакцинаций входят прививки против 11 инфекционных заболеваний, в частности впервые бесплатно будут вакцинировать девушек 12-13 лет от вируса папилломы человека (ВПЧ). Также изменились схемы вакцинации от гепатита В, кори, паротита, краснухи, туберкулеза и полиомиелита.
РБК-Украина также писало о необходимости вакцинации взрослых для поддержания защиты от инфекционных болезней. Нужно регулярно проходить ревакцинацию против дифтерии и столбняка, а также ежегодно прививаться от гриппа и при необходимости от COVID-19. Кроме того, взрослым рекомендуют рассмотреть вакцинацию против гепатитов А и B, вируса папилломы человека и коклюша для защиты себя и близких.
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