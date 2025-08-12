ua en ru
"Щедрих жестів не буде". У МВС Естонії пояснили, чи будуть спрощувати перетин кордону з РФ

Вівторок 12 серпня 2025 11:05
"Щедрих жестів не буде". У МВС Естонії пояснили, чи будуть спрощувати перетин кордону з РФ Фото: у МВС Естонії пояснили, чи будуть спрощувати перетин кордону з РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Естонія не планує спрощувати порядок перетину кордону із Російською Федерацією попри великі черги та скарги подорожуючих через безпекову ситуацію у регіоні.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

"Не даватиму хибних обіцянок. Скажу вам одразу чесно та відкрито, що щедрих жестів щодо подорожей до Росії не буде. Ось точно не треба на це сподіватися", - заявив Таро.

Станом на серпень на кордоні Естонії та РФ працюють три прикордонні пункти, при цьому "Нарва" відкритий тільки вдень. Інші два КПП – "Лухамаа" та "Койдула" – працюють у стандартному режимі.

Раніше у МВС Естонії повідомили, що необхідності закривати кордон із Росією немає. У червні міністерство допустило закриття прикордонного пункту в Нарві, якщо черги стануть занадто великими та погіршаться умови перетину кордону.

Естонія посилює кордон з РФ

Раніше повідомлялось, що у південно-східній Естонії розпочалось спорудження Балтійської оборонної лінії. Її будують Сили оборони спільно з Державним центром оборонних інвестицій (RKIK).

Також у січні 2025 року в Естонії опозиційна партія "Вітчизна" ініціювала законопроект, згідно з яким парламент може дати уряду країни вказівку закрити естонсько-російський кордон.

