В Естонії копають протитанкові рови на кордоні з Росією
У південно-східній Естонії розпочали спорудження Балтійської оборонної лінії. Лінію будують Сили оборони спільно з Державним центром оборонних інвестицій (RKIK).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.
Наразі на окремих ділянках кордону триває копка протитанкових ровів. До кінця року планується побудувати 28 бункерів і кілька десятків складських майданчиків.
Йдеться про першу тестову ділянку Балтійської оборонної лінії. Протитанковий рів створюють на території між прикордонним парканом і прикордонними стовпами.
Командир саперного підрозділу дивізії Сил оборони підполковник Айнар Афанасьєв повідомив, що рів має ширину чотири метри і глибину три метри.
У RKIK зазначили, що цього року на будівництво оборонних споруд уздовж кордону буде виділено 4,4 мільйона євро.
Протитанкові рови зводяться відповідно до аналізу і потреб Сил оборони. У мирний час вони стануть частиною прикордонної інфраструктури і допоможуть в охороні кордону.
Рови копають як на державній, так і на приватній та муніципальній землях. У разі останніх держава планує або викупити ділянки, або взяти їх в оренду чи обміняти на інші землі.
Російська загроза
Нагадаємо, країни Балтії побоюються можливої війни з Росією і вже почали готувати лікарні до такого сценарію.
Країни Балтії, Польща і Фінляндія виходять з конвенції про заборону протипіхотних мін і мають намір замінувати кордон проти російських окупантів.
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