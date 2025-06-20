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В Естонії копають протитанкові рови на кордоні з Росією

Україна, П'ятниця 20 червня 2025 14:33
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В Естонії копають протитанкові рови на кордоні з Росією Фото: Естонія готується до вторгнення (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У південно-східній Естонії розпочали спорудження Балтійської оборонної лінії. Лінію будують Сили оборони спільно з Державним центром оборонних інвестицій (RKIK).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Наразі на окремих ділянках кордону триває копка протитанкових ровів. До кінця року планується побудувати 28 бункерів і кілька десятків складських майданчиків.

Йдеться про першу тестову ділянку Балтійської оборонної лінії. Протитанковий рів створюють на території між прикордонним парканом і прикордонними стовпами.

Командир саперного підрозділу дивізії Сил оборони підполковник Айнар Афанасьєв повідомив, що рів має ширину чотири метри і глибину три метри.

У RKIK зазначили, що цього року на будівництво оборонних споруд уздовж кордону буде виділено 4,4 мільйона євро.

Протитанкові рови зводяться відповідно до аналізу і потреб Сил оборони. У мирний час вони стануть частиною прикордонної інфраструктури і допоможуть в охороні кордону.

Рови копають як на державній, так і на приватній та муніципальній землях. У разі останніх держава планує або викупити ділянки, або взяти їх в оренду чи обміняти на інші землі.

Російська загроза

Нагадаємо, країни Балтії побоюються можливої війни з Росією і вже почали готувати лікарні до такого сценарію.

Країни Балтії, Польща і Фінляндія виходять з конвенції про заборону протипіхотних мін і мають намір замінувати кордон проти російських окупантів.

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Естонія Російська Федерація
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