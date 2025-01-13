У Естонії хочуть закрити кордон з Росією

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Зазначається, що лідер "Вітчизни" Урмас Рейнсалу довів необхідність законопроекту кількома гібридними атаками, які, за його словами, Росія організувала проти Естонії та її країн-союзниць.

"І партнерські спецслужби, і органи безпеки Естонії неодноразово попереджали про ризик саботажу з боку російських спецслужб. Прикордонна охорона Російської Федерації зробила ворожий крок, знявши з річки Нарва буї, що позначають кордон", - сказав він.

Рейнсалу нагадав, що у грудні минулого року було зафіксовано масштабний терористичний акт у Фінській затоці з метою руйнування естонсько-фінської підводної інфраструктури.

Він вважає, що з огляду на нинішню безпекову ситуацію доречно закрити кордон між Естонією та Росією. При цьому органи безпеки та уряд Естонії мають відповідні технічні можливості та правові підстави.