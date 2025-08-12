"Щедрых жестов не будет". В МВД Эстонии объяснили, будут ли упрощать пересечение границы с РФ

Эстония не планирует упрощать порядок пересечения границы с Российской Федерацией, несмотря на большие очереди и жалобы путешественников из-за ситуации с безопасностью в регионе.

Об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

"Не буду давать ложных обещаний. Скажу вам сразу честно и открыто, что щедрых жестов относительно путешествий в Россию не будет. Вот точно не надо на это надеяться", - заявил Таро.

По состоянию на август на границе Эстонии и РФ работают три пограничных пункта, при этом "Нарва" открыт только днем. Другие два КПП - "Лухамаа" и "Койдула" - работают в стандартном режиме.

Ранее в МВД Эстонии сообщили, что необходимости закрывать границу с Россией нет. В июне министерство допустило закрытие пограничного пункта в Нарве, если очереди станут слишком большими и ухудшатся условия пересечения границы.