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У Донецькій області розширили зону примусової евакуації дітей

Фото: евакуація дітей (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Через безпекову ситуацію в регіоні, урядом було ухвалено рішення про примусову евакуацію дітей ще із трьох населених пунктів Донеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Мінреінтеграції.

Евакуація дітей відбудеться із їхніми батьками або іншими законними представниками із селищ Цукурине, Іллінка та села Ізмайлівка Покровського району Донецької області. Рішення погодили одноголосно члени Коордштабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.

"Евакуація до безпечних регіонів проводитиметься протягом 60 діб. Для її здійснення буде розгорнуто 1 приймальний пункт", - заявили у відомстві.

Там нагадали, що евакуація є повністю безкоштовною, а для отримання консультації щодо можливості безпечного виїзду із регіону місцеві можуть зателефонувати на гарячу лінію Донецької ОВА.

Що передувало

Раніше президент України Володимир Зеленський визначив Покровський напрямок пріоритетним для оборони, оскільки окупанти зосереджують тут найбільшу кількість особового складу, зброї та керованих авіаційних бомб. Це пов'язано із намаганнями росіян захопити всю Донецьку область.

Раніше було ухвалено рішення про примусову евакуацію дітей із чотирьох громад на Донеччині. Воно стосувалося 744 дітей з їх родинами.

Також ми повідомляли про евакуацію дітей із майже 30 населених пунктів Донецької області. Змогли виїхати у безпечні регіони 372 сім’ї з 481 дитиною.

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Донецька областьЕвакуаціяДіти