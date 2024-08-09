У Донецькій області розширили зону примусової евакуації дітей

Раніше президент України Володимир Зеленський визначив Покровський напрямок пріоритетним для оборони, оскільки окупанти зосереджують тут найбільшу кількість особового складу, зброї та керованих авіаційних бомб. Це пов'язано із намаганнями росіян захопити всю Донецьку область.

Раніше було ухвалено рішення про примусову евакуацію дітей із чотирьох громад на Донеччині. Воно стосувалося 744 дітей з їх родинами.

Також ми повідомляли про евакуацію дітей із майже 30 населених пунктів Донецької області. Змогли виїхати у безпечні регіони 372 сім’ї з 481 дитиною.

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