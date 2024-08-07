ua en ru
Ср, 07 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Донецькій області евакуйовують дітей з майже 30 населених пунктів: скільки встигли вивезти

Донецька область , Середа 07 серпня 2024 15:48
UA EN RU
У Донецькій області евакуйовують дітей з майже 30 населених пунктів: скільки встигли вивезти Фото: у Донецькій області евакуйовують дітей (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Триває евакуація дітей з 28 населених пунктів Донеччини. Протягом минулої доби з небезпечних територій виїхали 372 сім’ї з 481 дитиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС.

Як зазначають у відомстві, до евакуації з Лиманської, Іллінівської, Мирноградської, Гродівської, Новогродівської, Селидівської та Курахівської територіальних громад залучені 20 евакуаційних груп поліції та ДСНС.

"Виїзд дітей відбувається виключно на броньованому транспорті з забезпеченням спеціального захисту - шоломів та бронежилетів", - зауважують в МВС.

Повідомляється, що евакуація дітей відбувається виключно за згодою батьків або інших законних представників та за супроводження хоча б одного з батьків (це право можна передати іншому родичу чи органам опіки).

"Упродовж минулої доби з небезпечних територій виїхали 372 сім’ї з 481 дитиною. Загалом підлягають евакуації 2462 сім'ї з 3903 дітьми", - йдеться в повідомленні.

Евакуація дітей

Напередодні ми повідомляли, що через постійні обстріли в Донецькій області примусово евакуювали ще 744 дитини та їх сім'ї з понад 10 населених пунктів.

Раніше Національна поліція України показала, як проходить евакуація з Торецька.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Евакуація Війна Росії проти України Діти
NEWS
Буданов оцінив, скільки ще триватиме наступ РФ
Буданов оцінив, скільки ще триватиме наступ РФ
DAILY
Олександр "Фоззі" Сидоренко: Ми ще не втомилися по-дорослому, як СРСР чи США у Другу світову
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна Олександр "Фоззі" Сидоренко: Ми ще не втомилися по-дорослому, як СРСР чи США у Другу світову