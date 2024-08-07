У Донецькій області евакуйовують дітей з майже 30 населених пунктів: скільки встигли вивезти

Триває евакуація дітей з 28 населених пунктів Донеччини. Протягом минулої доби з небезпечних територій виїхали 372 сім’ї з 481 дитиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС .

Як зазначають у відомстві, до евакуації з Лиманської, Іллінівської, Мирноградської, Гродівської, Новогродівської, Селидівської та Курахівської територіальних громад залучені 20 евакуаційних груп поліції та ДСНС.

"Виїзд дітей відбувається виключно на броньованому транспорті з забезпеченням спеціального захисту - шоломів та бронежилетів", - зауважують в МВС.

Повідомляється, що евакуація дітей відбувається виключно за згодою батьків або інших законних представників та за супроводження хоча б одного з батьків (це право можна передати іншому родичу чи органам опіки).

"Упродовж минулої доби з небезпечних територій виїхали 372 сім’ї з 481 дитиною. Загалом підлягають евакуації 2462 сім'ї з 3903 дітьми", - йдеться в повідомленні.