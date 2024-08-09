В Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации детей

Эвакуация детей состоится с их родителями или другими законными представителями из поселков Цукурино, Ильинка и села Измайловка Покровского района Донецкой области. Решение согласовали единогласно члены Коордштаба по проведению обязательной эвакуации населения в условиях военного положения.

"Эвакуация в безопасные регионы будет проводиться в течение 60 суток. Для ее осуществления будет развернут 1 приемный пункт", - заявили в ведомстве.

Там напомнили, что эвакуация полностью бесплатна, а для получения консультации по возможности безопасного выезда из региона местные могут позвонить по телефону на горячую линию Донецкой ОВА.

Что предшествовало