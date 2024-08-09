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В Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации детей

Фото: эвакуация детей (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Из-за ситуации в регионе, правительством было принято решение о принудительной эвакуации детей еще из трех населенных пунктов Донбасса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции.

Эвакуация детей состоится с их родителями или другими законными представителями из поселков Цукурино, Ильинка и села Измайловка Покровского района Донецкой области. Решение согласовали единогласно члены Коордштаба по проведению обязательной эвакуации населения в условиях военного положения.

"Эвакуация в безопасные регионы будет проводиться в течение 60 суток. Для ее осуществления будет развернут 1 приемный пункт", - заявили в ведомстве.

Там напомнили, что эвакуация полностью бесплатна, а для получения консультации по возможности безопасного выезда из региона местные могут позвонить по телефону на горячую линию Донецкой ОВА.

Что предшествовало

Ранее президент Украины Владимир Зеленский определил Покровское направление приоритетным для обороны, поскольку оккупанты сосредоточивают здесь наибольшее количество личного состава, оружия и управляемых авиационных бомб. Это связано с попытками россиян захватить всю Донецкую область.

Ранее было принято решение о принудительной эвакуации детей из четырех общин в Донецкой области. Оно касалось 744 детей с их семьями.

Также мы сообщали об эвакуации детей из почти 30 населенных пунктов Донецкой области. Смогли уехать в безопасные регионы 372 семьи с 481 ребенком.

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Донецкая областьЭвакуацияДети