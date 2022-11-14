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Ще тиждень? "Укренерго" пояснило, як довго будуть вимикати світло в Києві

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Київ, Понеділок 14 листопада 2022 21:03
Ще тиждень? "Укренерго" пояснило, як довго будуть вимикати світло в Києві Фото: "Укренерго" пояснило, як довго вимикатимуть світло в Києві (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Планові відключення світла у Києві та в низці інших областей продовжуватимуться до завершення відповідних ремонтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укренерго".

У телеграм-каналах активно поширюється інформація про те, що нібито в "Укренерго" заявили, що у Києві можуть перестати вимикати світло вже за тиждень. Ця інформація не відповідає дійсності.

Спочатку необхідно відновити зруйноване обладнання та можливості електромережі передавати до регіонів додаткову потужність, якої вони потребують.

З урахуванням вже виконаних ремонтів на сьогоднішній день прогнозуються лише планові відключення у семи областях та Києві, за умови, що не буде нових пошкоджень.

Повідомляється, що "Укренерго" продовжить працювати над відновленням мережі, щоби планові відключення були мінімальними. Це означає, що планові відключення будуть продовжуватися, але обсяг таких відключень може бути меншим.

Раніше повідомлялося, що Британія виділила понад 5 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що тривалість відключень світла в Києві може зрости. Це з настанням холодів.

Також раніше ми писали, що в Україні й надалі продовжуватимуться віялові відключення споживачів від електроенергії, щоб убезпечити енергетичну систему від перевантажень.

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