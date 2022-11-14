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Еще неделю? "Укрэнерго" объяснило, как долго будут выключать свет в Киеве

Новина українською →
Киев, Понедельник 14 ноября 2022 21:03
Еще неделю? "Укрэнерго" объяснило, как долго будут выключать свет в Киеве Фото: "Укрэнерго" объяснило, как долго будут выключать свет в Киеве (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Плановые отключения света в Киеве и в ряде других областей будут продолжаться до завершения соответствующих ремонтов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрэнерго".

В телеграмм-каналах активно распространяется информация о том, что якобы в "Укрэнерго" заявили, что в Киеве могут перестать выключать свет уже через неделю. Эта информация не соответствует действительности.

Первоначально необходимо восстановить разрушенное оборудование и возможности электросети передавать в регионы дополнительную мощность, в которой они нуждаются.

С учетом уже выполненных ремонтов на сегодняшний день прогнозируются только плановые отключения в семи областях и Киеве, при условии, что не будет новых повреждений.

Сообщается, что "Укрэнерго" продолжит работать над восстановлением сети, чтобы плановые отключения были минимальными. Это означает, что плановые отключения будут продолжаться, но объем таких отключений может быть меньше.

Ранее сообщалось, что Британия выделила более 5 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что продолжительность отключений света в Киеве может возрасти. Это связано с наступлением холодов.

Также ранее мы писали, что в Украине и дальше будут продолжаться веерные отключения потребителей от электроэнергии, чтобы обезопасить энергетическую систему от перегрузок.

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