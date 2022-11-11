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Вимушений захід. Шмигаль заявив, що відключення світла триватимуть і надалі

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П'ятниця 11 листопада 2022 18:37
Вимушений захід. Шмигаль заявив, що відключення світла триватимуть і надалі Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Україні і надалі продовжуватимуться віялові відключення споживачів від електроенергії, аби убезпечити енергетичну систему від перенавантажень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні Кабінету Міністрів.

Він зазначив, що за останні п’ять тижнів окупанти обстріляли десятки підстанцій "Укренерго" та, більше 10 об’єктів генерації. Деякі з них - по кілька разів.

За словами Шмигаля, на відновлення генерації пошкоджених ТЕС і ТЕЦ потрібно понад 2,5 млрд гривень. На приведення до ладу об'єктів операторів системи розподілу електроенергії - щонайменше 5 млрд гривень.

"Планові відключення споживачів від електроенергії триватимуть. З 10 до 31 жовтня вони торкнулися понад 9 млн людей. Це вимушена міра, яка потрібна для того, аби зберегти цілісність нашої енергетичної системи й убезпечити її від перенавантажень", - сказав прем'єр-міністр.

Він додав, що нових ударів росіян не можна виключати, тому у кожному регіоні наразі здійснюються комплексні заходи для захисту енергетичної інфраструктури, а також посилюється система ППО.

Опалювальний сезон

Шмигаль повідомив, що наразі вже близько 70% будинків та соціальної інфраструктури підключені до тепла. За даними ОВА, готовність до опалювального сезону складає 100%, але у неприфронтових регіонах підключені ще не всі об’єкти через м’які погодні умови. До того ж, у деяких областях уже запущено 100% котелень.

За словами прем'єр-міністра, за час повномасштабної війни росіяни уразила більше 400 об’єктів критичної інфраструктури у сфері електро- й теплопостачання. У більшості випадків це котельні. Найбільше уражених об'єктів у Харківській, Київській та Донецькій областях. Окупанти також вивели з ладу низку енергоблоків ТЕС і ТЕЦ.

"На жаль, знову констатуємо, що всім нам потрібно бути готовими до різних сценарії і навіть надзвичайних ситуацій. Насамперед така готовність має бути з боку місцевої влади у вигляді облаштування розгалуженої мережі пунктів обігріву. Кожен голова ОВА, мер та очільник громади особисто відповідальний за підготовку до суворих зимових випробувань", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, 7 листопада виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук повідомив, що у Києві можуть скасувати віялові відключення світла протягом двох тижнів, якщо окупанти не будуть вдаватися до нових обстрілів.

Проте пізніше він сказав, що це надто оптимістичний прогноз, і відновити енергетичну інфраструктуру за два тижні не вийде.

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Віялові відключення Електроенергія Денис Шмигаль
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