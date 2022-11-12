Світло в Києві можуть вимикати на більше часу: названа умова

Тривалість відключень світла у Києві може зрости. Це пов’язано з настанням холодів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука в ефірі телемарафону.

За його словами, обмеження електроспоживання в столиці з похолоданням можуть збільшитись, якщо пропускна спроможність мереж, якими електроенергія надходить до столиці, залишиться на такому самому рівні, як зараз.

"У нас коли буде знижуватись температура, то споживання буде рости. Десь кожні 5-7 градусів зниження температури - це 10% споживання по території України в середньому", - сказав Сахарук.

При цьому він підкреслив, періоди відключення електроенергії можуть збільшитися в тому випадку, якщо спеціалісти ДТЕК не встигнуть відремонтувати і збільшити обсяг електроенергії, що можна подати до Києва.

"Але я зараз не готовий говорити, що це буде - чи 6, чи 7 годин, чи в 4 години ми зможемо вкластися", - звернув увагу Сахарук.

Разом з тим він зазначив, ДТЕК шукатиме шляхи, як без перевантаження енергосистеми давати електроенергію максимально часто, щоб інтервали без світла ставали коротшими навіть з настанням морозів.

"Головне, що навантаження буде більше і дефіцит буде зростати. Тому тут потрібно буде шукати шляхи, яким чином з одного боку не зробити так, щоб взагалі не було світла, з іншого боку - не зруйнувати енергосистему через перенавантаження", - акцентував Сахарук.

Він додав, якщо "Укренерго" буде збільшувати можливість електроенергії, яка буде передаватися в Київ, то ДТЕК намагатиметься зменшити проміжки часу, протягом яких люди будуть без світла.

Нагадаємо, раніше в ДТЕК повідомили, що у Києві можуть скасувати віялові відключення світла протягом двох тижнів, якщо окупанти не будуть вдаватися до нових обстрілів.

Втім, згодом у компанії дали невтішний прогноз, там вважають, що пошкоджену інфраструктуру України не можна відновити за цей проміжок часу.