Економіка Авто Tech

Все ще без світла: в Україні 29 грудня будуть діяти графіки відключень

Ілюстративне фото: відключати світло будуть і 29 грудня (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Україні 29 грудня продовжиться дія графіків відключення електроенергії для населення та графіків обмеження потужності для промисловості. Обмеження торкнуться більшості регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НЕК "Укренерго" в Telegram.

Зазначається, що протягом усієї доби 29 грудня в більшості регіонів України діятимуть погодинні графіки відключень електроенергії для побутових споживачів. Паралельно будуть діяти графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Причини обмежень - наслідки російських терактів проти української енергетики. Кількість одночасно задіяних під час відключень черг не розкривається.

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано у повідомленні.

Зазначимо, за даними "Укренерго", Міненерго та ДТЕК, в Україні енергетики поступово повертають електроенергію після російських обстрілів. Однак десятки тисяч споживачів досі залишаються без світла.

Як і раніше, впродовж сьогоднішнього дня - неділі, 28 грудня, - в різних областях України діяли та продовжують діяти стабілізаційні відключення електроенергії. Докладніше про графіки обмеження світла у різних регіонах, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Станом на ранок неділі, 28 грудня, ситуація з енергопостачанням у Києві залишається напруженою. На правобережжі діють графіки відключень електроенергії, тоді як на лівому березі вже понад добу тривають аварійні знеструмлення. Причина - масований теракт РФ 27 грудня.

Графіки відключення світлаВідключеня світлаУкренерго