Все еще без света: в Украине 29 декабря будут действовать графики отключений

Отмечается, что в течение всех суток 29 декабря в большинстве регионов Украины будут действовать почасовые графики отключений электроэнергии для бытовых потребителей. Параллельно будут действовать графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Причины ограничений - последствия российских терактов против украинской энергетики. Количество одновременно задействованных во время отключений очередей не раскрывается.

"Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в сообщении.